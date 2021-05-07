Особенности Cowboy С4

Велосипед Cowboy C4 выделяется более спортивной посадкой и более чувствительным рулевым управлением. Обе модели этого года, оснащены двигателем на ступице заднего колеса мощностью 250 Вт, который работает бесшумно и позволяет развивать скорость до 25 км/ч.

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Инженеры проделали немалую работу, благодаря чему, удалось увеличить в сравнении с предшественником крутящий момент с 30 до 45 Н*м, что будет заметно при ускорении. Байк C4 весит 18,9 кг, поэтому преодолевать подъемы в гору на нем без помощи электродвигателя будет непросто.



Электровелосипед Cowboy C4 / Фото Cowboy

Электровелосипед Cowboy C4 ST

Модель Cowboy C4 ST имеет низкую посадку седла и высокие ручки, за счет чего велосипедист может занять более вертикальное положение. Эта особенность делает поездку более комфортной. Обе модели оснащены двигателем и ременной передачей от Gates Carbon, но именно C4 ST лучше подходит для неторопливых поездок в свое удовольствие.



Электровелосипед Cowboy C4 ST / Фото Cowboy

Особенности электровелосипедов от Cowboy

Оба велосипеда оснащаются сменной батареей мощностью 360 Вт/час. В конструкции предусмотрено крепление Quadlock с встроенным зарядным устройством на 15 Вт для смартфона. Зарядка может использоваться для пополнения энергии смартфона, но для этого придется отдельно покупать совместим с Quadlock чехол стоимостью 29 евро.

Покупка специального чехла может быть оправдана еще и тем, что новые модели велосипедов получили более глубокую интеграцию с фирменным приложением компании для устройств на базе Android и iOS. Приложение было переработано, благодаря чему пользователям станет доступно больше функций и опций настройки.

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Цены на велосипеды

Cowboy C4 и Cowboy C4 ST доступны в черном, песочном и зеленом вариантах цветового исполнения. Они поступят в продажу на рынки европейских стран осенью этого года, а предварительные заказы принимаются уже сейчас.

Независимо от выбранной модели, цена байка составит 2490 евро или около. При необходимости можно отдельно приобрести подножку за 29 евро и задний багажник за 99 евро.