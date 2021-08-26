COVID-19 не помог экологии: уровень вредных выбросов сегодня больше, чем до пандемии
Источник:Ember-climate
С началом пандемии мировые СМИ массово писали о том, что из-за остановки промышленности человечество получит шанс на замедление глобального потепления, чему будет способствовать временное уменьшение выбросов. Это даже породило огромное количество шуток о событиях, которые произошли из-за того, что "планета настолько очистилась". Однако последние исследования показывают: это далеко не так.
Аналитический центр Ember опубликовал доклад о выбросах вредных газов в атмосферу в первой половине 2021 года. Он показывает, что никакие усилия ООН, направленные на снижение эмиссии, не дали результата.
Интересно Кого ждет Украина: какие компании имеют официальные представительства, а о каких мы только мечтаем
Выбросы растут
В первой половине 2021 года объем выбросов вырос на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 12 процентов относительно первого полугодия 2020 года.
- Основным источником выбросов называют уголь, который является основным элементом производства электричества в развивающихся странах.
- Больше всего спрос на уголь вырос со стороны азиатских стран. Это, например, Китай, который, несмотря на подъем отрасли возобновляемой энергетики, увеличил объемы производства электричества из угля на 337 ТВтг – больше, чем все страны ЕС вместе взятые.
- Похожая ситуация наблюдается в таких регионах как Бангладеш, где эмиссия углекислого газа выросла на 25 процентов, Монголия, Вьетнам – дополнительные четыре процента, хотя страна активно внедряет ветровые электростанции.
- Развитые страны тоже не демонстрируют положительную динамику в сторону уменьшения.
- В США уровень выбросов держится на уровне 2020 года, хотя и на достаточно низком.
- Европа показала падение на 16 процентов и одновременное наращивание мощностей возобновляемой энергетики: сегодня 20 процентов всего электричества в этом регионе планеты поступает именно из экологически чистых источников – от солнца, воздуха, воды.
Однако этого недостаточно, чтобы вложиться в план, согласно которому Европа планирует уменьшить выбросы на 55 процентов к 2030 году. Процесс затормозило то, что в 2020 году на уголь резко спала цена, а в период ослабления коронавирусных ограничений резко возросла потребность в электроэнергии. Страны, экономика которых сильно пострадала от локдаунов, не имели иного выбора, кроме возвращения к углю.
Вероятно, на фоне пандемии, которая и не думает заканчиваться, мировым лидерам придется искать новые решения и разрабатывать новые планы. Особенно учитывая тот факт, что темпы глобального потепления превосходят даже самые пессимистичные прогнозы. Например, в Гренландии 14 августа впервые за всю историю наблюдений пошел дождь. Ученые фиксировали осадки в течение нескольких часов. Плюсовая температура держалась рекордно долго, что привело к значительному таянию ледников и образованию относительно темного слоя льда на поверхности острова. В дальнейшем он будет притягивать солнечные лучи, что еще больше усилит таяние льда и снега.Не можете выбрать технику, нужен осмотр или распаковка? Посетите страницу ASUS. Это пионер украиноязычного Facebook, созданный в далеком 2009 году. Здесь вы найдете сотни видео о технике, а также презентации новых ноутбуков в онлайн-формате.