Аналитический центр Ember опубликовал доклад о выбросах вредных газов в атмосферу в первой половине 2021 года. Он показывает, что никакие усилия ООН, направленные на снижение эмиссии, не дали результата.

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Выбросы растут

В первой половине 2021 года объем выбросов вырос на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 12 процентов относительно первого полугодия 2020 года.

Основным источником выбросов называют уголь, который является основным элементом производства электричества в развивающихся странах.

Больше всего спрос на уголь вырос со стороны азиатских стран. Это, например, Китай, который, несмотря на подъем отрасли возобновляемой энергетики, увеличил объемы производства электричества из угля на 337 ТВтг – больше, чем все страны ЕС вместе взятые.

Похожая ситуация наблюдается в таких регионах как Бангладеш, где эмиссия углекислого газа выросла на 25 процентов, Монголия, Вьетнам – дополнительные четыре процента, хотя страна активно внедряет ветровые электростанции.

Развитые страны тоже не демонстрируют положительную динамику в сторону уменьшения.

В США уровень выбросов держится на уровне 2020 года, хотя и на достаточно низком.

Европа показала падение на 16 процентов и одновременное наращивание мощностей возобновляемой энергетики: сегодня 20 процентов всего электричества в этом регионе планеты поступает именно из экологически чистых источников – от солнца, воздуха, воды.

Однако этого недостаточно, чтобы вложиться в план, согласно которому Европа планирует уменьшить выбросы на 55 процентов к 2030 году. Процесс затормозило то, что в 2020 году на уголь резко спала цена, а в период ослабления коронавирусных ограничений резко возросла потребность в электроэнергии. Страны, экономика которых сильно пострадала от локдаунов, не имели иного выбора, кроме возвращения к углю.

Вероятно, на фоне пандемии, которая и не думает заканчиваться, мировым лидерам придется искать новые решения и разрабатывать новые планы. Особенно учитывая тот факт, что темпы глобального потепления превосходят даже самые пессимистичные прогнозы. Например, в Гренландии 14 августа впервые за всю историю наблюдений пошел дождь. Ученые фиксировали осадки в течение нескольких часов. Плюсовая температура держалась рекордно долго, что привело к значительному таянию ледников и образованию относительно темного слоя льда на поверхности острова. В дальнейшем он будет притягивать солнечные лучи, что еще больше усилит таяние льда и снега.

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