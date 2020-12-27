Компания Corning, занимающаяся разработкой стекла Gorilla Glass для защиты дисплеев мобильных устройств, намерена запустить поставки защитного покрытия для гибких смартфонов.

Первым заказчиком может стать компания Samsung, сообщает The Elec. Corning будет поставлять гибкое защитное покрытие для складных смартфонов компании, тем самым составляя конкуренцию немецкой фирме Schott.

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Стоит отметить, что сегодня именно компания Schott является единственным поставщиком подложки для изготовления ультратонкого стекла Ultra Thin Glass.



Corning совсем скоро представит защитное стекло для гибких дисплеев

Когда ожидать защитное стекло для гибких дисплеев

Тестирование гибкого защитного стекла проходило с начала осени 2020 года. Сейчас же разработка изделий для устройств с гибким экраном находится на завершающей стадии. На рынке они должны появиться уже в 2021 году.

Очевидно, после начала массового производства новое защитное покрытие Corning возьмут на вооружение и другие разработчики смартфонов с гибким дисплеем. Кстати, в следующем году, кроме Samsung, такие устройства, как ожидается, анонсируют китайские компании OPPO, Vivo и Xiaomi, а также американский гигант Google.