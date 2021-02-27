Нейрогарнитуру Cognixion ONE разрабатывает с 2017 года стартап, объединивший неврологов, инженеров, специалистов по патологиям речи и других экспертов по коммуникативным расстройствам. Уже к концу 2021 года разработчик обещает представить продукт на рынке.

Гаджет в первую очередь ориентирован на пациентов с церебральным параличом, боковым амиотрофическим склерозом и всех тех, кому может помочь технология управления электронным устройством через движения глаз, жесты или импульсы мозга.

Интересно Создали искусственные мышцы, которые можно прокачать

Рост популярности нейроинтерфейсов

Хоть технологии нейроинтерфейсов, вроде того, который разрабатывает компания Илона Маска Neuralink, еще не достаточно зрелые и не позволяют людям передавать мысли друг другу на расстоянии, но их уже достаточно для того, чтобы выбрать пункт в меню или букву на клавиатуре.

В гарнитуре Cognixion ONE есть шесть неинвазивных электродов, для подключения которых не нужно даже брить голову или наносить гель. Достаточно надеть устройство на голову, и оно адаптируется к мозгу, а алгоритм машинного обучения оптимизирует скорость нейроинтерфейса.

Аппарат полностью автономный, то есть может работать без подключения к компьютеру или источнику питания. Есть встроенное подключение через 4G LTE, так что устройство остается онлайн даже вне пределов действия сетей Wi-Fi. Также разработчики обещают интегрировать виртуального помощника, например, для управления умным домом.

Как будет работать гарнитура Cognixion ONE

Подробностей о Cognixion ONE пока немного, но судя по уже опубликованным материалам, гарнитура годится для стандартных приложений дополненной реальности, просмотра кинофильмов, игр, музыки, общения и удаленного управления компьютером. О цене и сроках начала продаж тоже пока ничего не известно, кроме нечеткой даты – 2021 год. Однако заинтересованных пользователей уже приглашают на бета-тестирование.