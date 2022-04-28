Coca-Cola, Игра престолов, TikTok: зачем Илону Маску массово предлагают купить другие бренды
Источник:Twitter Илона Маска
Покупка Twitter и последующие публикации Илона Маска, похоже, запустили целый флешмоб. Подписчики миллиардера начали предлагать ему купить другие компании и бренды, чтобы улучшить их. Какие именно – читайте дальше.
Когда Twitter официально объявил о том, что новым владельцем будет Илон Маск, миллиардер начал одну за другой выдавать идеи относительно улучшения соцсети. К примеру, высказал мнение, что сервису крайне необходимо сквозное шифрование для личных сообщений. Это используется в некоторых современных мессенджерах – Signal, WhatsApp, Skype, Facebook Messenger. Вероятно, в ближайшее время следует ожидать именно таких изменений. Кроме того, он заявлял, что купил компанию, чтобы под его руководством она лучше соблюдала принципы демократии и свободы слова. Такой формат объяснения причин, похоже, понравился и ему самому, и пользователям. Поэтому когда он написал, что купит известный бренд газировки, предприниматель также объяснил, для чего это сделает.
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Маск, купи
За последние несколько дней Маск опубликовал несколько шутливых твитов, которые породили оживленные обсуждения. К примеру, предложил сделать "Twitter максимально веселым". Что именно он имел под этим в виду, неясно, но самое интересное началось, когда он пошутил, что купит Coca-Cola.
"Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть в нее кокаин" , – написал Илон Маск.
Идея так понравилась пользователям, что в комментариях они стали предлагать купить другие известные наименования.
"Можете ли вы купить "Игру престолов" и переделать последний сезон?" – спрашивает недовольный финалом сериала зритель.
Список сериалов, которые предлагают выкупить и возродить или переснять Маску (который, между прочим, известен своей критикой нынешнего подхода Netflix) пополнился культовым "Светлячком", который продержался всего один сезон, а позже "Звездными вратами: Вселенная" и "Звездным крейсером Галактика", который Маск в своем ответе назвал "большим шоу"
Среди других предложений:
- IKEA – сделать ее сетевым рестораном.
- McDonalds – чтобы починить "проклятые машины с мороженым".
- TikTok и Facebook – чтобы удалить их.
Предложение даже выдвинула Либертарианская партия Миннесоты. Ее представитель пошутил, что Маску стоит купить федеральный золотовалютный резерв США. Некоторые даже просили купить Индонезию, Кению и Швецию. А технологическое издание Watcher.Guru предлагает купить YouTube, чтобы вернуть кнопку дизлайка.
Надеемся, Илон Маск наконец-то купит Россию – сейчас она дешевая как никогда – и сделает так, чтобы больше мы о ней ничего не слышали.