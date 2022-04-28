Когда Twitter официально объявил о том, что новым владельцем будет Илон Маск, миллиардер начал одну за другой выдавать идеи относительно улучшения соцсети. К примеру, высказал мнение, что сервису крайне необходимо сквозное шифрование для личных сообщений. Это используется в некоторых современных мессенджерах – Signal, WhatsApp, Skype, Facebook Messenger. Вероятно, в ближайшее время следует ожидать именно таких изменений. Кроме того, он заявлял, что купил компанию, чтобы под его руководством она лучше соблюдала принципы демократии и свободы слова. Такой формат объяснения причин, похоже, понравился и ему самому, и пользователям. Поэтому когда он написал, что купит известный бренд газировки, предприниматель также объяснил, для чего это сделает.

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Маск, купи

За последние несколько дней Маск опубликовал несколько шутливых твитов, которые породили оживленные обсуждения. К примеру, предложил сделать "Twitter максимально веселым". Что именно он имел под этим в виду, неясно, но самое интересное началось, когда он пошутил, что купит Coca-Cola.

"Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть в нее кокаин" , – написал Илон Маск.

Идея так понравилась пользователям, что в комментариях они стали предлагать купить другие известные наименования.

"Можете ли вы купить "Игру престолов" и переделать последний сезон?" – спрашивает недовольный финалом сериала зритель.

Список сериалов, которые предлагают выкупить и возродить или переснять Маску (который, между прочим, известен своей критикой нынешнего подхода Netflix) пополнился культовым "Светлячком", который продержался всего один сезон, а позже "Звездными вратами: Вселенная" и "Звездным крейсером Галактика", который Маск в своем ответе назвал "большим шоу"

Среди других предложений:

IKEA – сделать ее сетевым рестораном.

McDonalds – чтобы починить "проклятые машины с мороженым".

TikTok и Facebook – чтобы удалить их.

Предложение даже выдвинула Либертарианская партия Миннесоты. Ее представитель пошутил, что Маску стоит купить федеральный золотовалютный резерв США. Некоторые даже просили купить Индонезию, Кению и Швецию. А технологическое издание Watcher.Guru предлагает купить YouTube, чтобы вернуть кнопку дизлайка.

Надеемся, Илон Маск наконец-то купит Россию – сейчас она дешевая как никогда – и сделает так, чтобы больше мы о ней ничего не слышали.