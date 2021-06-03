Clubhouse недавно запустил версию своего приложения для операционной системы Android. Теперь компания отчитывается о двух миллионах ее пользователей и намекает на завершение системы инвайтов. Когда это произойдет – рассказываем дальше.

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Больше никаких инвайтов

Сейчас у платформы в целом около 12 миллионов пользователей – 10 миллионов приходится на iOS и около двух миллионов на Android. Причем в последнем случае количество пользователей выросло вдвое всего за неделю.

Изменение политики, вероятно, позволит значительно расширить аудиторию.

Clubhouse лишится системы приглашений уже этим летом. Точная дата не уточняется. Эту систему называют основной особенностью соцсети.

В следующих обновлениях внимание уделят "открытиям, оповещениям и менее заметным, но очень важным улучшениям".

После своего запуска и роста популярности у Clubhouse появилось много конкурентов с громкими именами. Разнообразные сервисы и соцсети начали массово запускать свои аналоги публичных функций голосовых чатов и комнат, причем сделали это значительно быстрее на Android, чем сам Clubhouse.