Создатели голосовой соцсети Clubhouse занялись разработкой Android-версии сервиса. Компания уже наняла специалистов по разработке приложений для операционной системы Google.

Издание ссылается на публикацию разработчицы Мопеви Огундипе, которая рассказала, что посетила офис Clubhouse.

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Если вы меня знаете, то, вероятно, вы в курсе моего мнения о приложениях исключительно для iOS. Поэтому я рада присоединиться к команде, которая занимается переносом соцсети на Android,

– написала Огундипе в Твиттере.

Когда приложение Clubhouse появится на Android

Стадия разработки и объем команды не уточняются, но, вероятно, сервис появится на платформе в ближайшее время.

Соцсеть Clubhouse начала работать в марте 2020 года, но в начале 2021 произошел взрывной рост популярности сервиса. За 16 дней февраля аудитория соцсети удвоилась – с 3,5 до 8 миллионов пользователей.