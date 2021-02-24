Clubhouse посетит Android: создатели соцсети наняли разработчиков для создания приложения
Создатели голосовой соцсети Clubhouse занялись разработкой Android-версии сервиса. Компания уже наняла специалистов по разработке приложений для операционной системы Google.
Источник:CNBC
Издание ссылается на публикацию разработчицы Мопеви Огундипе, которая рассказала, что посетила офис Clubhouse.
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Если вы меня знаете, то, вероятно, вы в курсе моего мнения о приложениях исключительно для iOS. Поэтому я рада присоединиться к команде, которая занимается переносом соцсети на Android,
– написала Огундипе в Твиттере.
Когда приложение Clubhouse появится на Android
Стадия разработки и объем команды не уточняются, но, вероятно, сервис появится на платформе в ближайшее время.
Соцсеть Clubhouse начала работать в марте 2020 года, но в начале 2021 произошел взрывной рост популярности сервиса. За 16 дней февраля аудитория соцсети удвоилась – с 3,5 до 8 миллионов пользователей.
- Мы рассказывали о Clubhouse в нашем материале, поэтому если вы не знаете что это за соцсеть, как она работает и почему она так популярна, вам обязательно сюда.
- Популярность соцсети привела к тому, что инвайты (приглашения для регистрации) украинцы начали продавать на OLX. Цены колеблются от 200 до 800 гривен за приглашение. Об этом мы писали здесь.
- Кстати, украинская аудитория соцсети растет очень динамично. По состоянию на 17 февраля в Clubhouse зарегистрировалось более 100 тысяч пользователей из Украины.
- А еще о том, что они начали проникаться конфиденциальностью. Хотя по правилам соцсети записывать разговоры нельзя, 22 февраля выяснилось, что неизвестному пользователю удалось транслировать беседы из "множества комнат" на сторонний сайт. Кроме того сейчас уже существует телеграм-бот для записи разговоров и даже целый стартап. Подробнее об этом читайте здесь.
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