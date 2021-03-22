Clubhouse до сих пор не запустил версию приложения для Android. Но запрос пользователей все еще существует, несмотря на то, что шум вокруг сервиса уже улегся. Этим решили воспользоваться недобросовестные лица. Они создали свой Clubhouse – с трояном и кражами.

Исследователь Лукас Стефанко из компании ESET, которая работает в сфере информационной безопасности, обнаружил, что злоумышленники используют популярность сервиса голосовых чатов Clubhouse с целью кражи данных пользователей. Они распространяют поддельную программу, выдавая ее за официальный Android-клиент Clubhouse. Однако никакого официального клиента для Android не существует.

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Чем грозит вирус

Для распространения вредоносной программы злоумышленники используют вебсайт, который является точной копией оригинальной страницы Clubhouse. Сам же троян идентифицируется продуктами ESET как Android / TrojanDropper.Agent.HLR. Он предназначен для кражи учетных данных пользователей 458 онлайн-сервисов, в том числе:

Twitter,

WhatsApp,

Facebook,

Amazon,

eBay,

Coinbase,

Cash App и других.

Сайт выглядит как настоящий. Откровенно говоря, это хорошо оформленная копия легитимного вебсайта Clubhouse. Но как только пользователь нажимает "Получить в Google Play", приложение автоматически загружается на устройство. В отличие от этого, законные вебсайты всегда перенаправляют пользователей в Google Play, а не напрямую загружают APK-файл приложения,

– сказал Стефанко.

Специалисты советуют внимательно изучать сайт. На нем используется опасное соединение по http вместо https. Кроме того, сайт работает на домене ".mobi", тогда как настоящий сайт Clubhouse – на ".com".

Настоящий и поддельный сайты соцсети: обратите внимание на домен в строке адреса / Фото WeLiveSecurity

Не стоит забывать и о том, что разработчики популярного сервиса хоть и планируют выпустить Android-версию клиента Clubhouse, пока этого не сделали. Пока что голосовые чаты в Clubhouse доступны только на устройствах, работающих под управлением iOS.