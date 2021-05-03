Получив значительную базу пользователей iOS, Clubhouse начал работу над версией для Android в начале 2021 года. Теперь же стало известно, что компания начала тестирование приложения.

Интересно Перед колонизацией Марса нужна база на Луне, считает Маск

Когда ожидать

Clubhouse в своем блоге недавно поделился подробностями об изменениях, внесенных в приложение для iOS. В сообщении также рассказали, что компания приступила к развертыванию бета-версии своего приложения для Android для нескольких тестировщиков с дальнейшими планами "приветствовать больше пользователей Android... в ближайшие недели".

Приложение Clubhouse в настоящее время доступно только на iOS. Популярность программы побудила несколько конкурирующих платформ, таких как Facebook, Telegram, Twitter и Instagram, разработать собственные альтернативы Clubhouse.

Поэтому, чтобы пользователи не перешли в Twitter Spaces или Telegram Voice Chat 2.0, которые уже доступны на Android, необходимо запустить приложение для Android как можно быстрее.

Clubhouse пока не опубликовал график выпуска. Но поскольку он уже доступен для пользователей на бета-канале, ожидается, что он выйдет для всех в ближайшее время.