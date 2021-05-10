Когда Clubhouse на Android станет доступной
Согласно информации из блога разработчиков, с 9 мая Android-версия Clubhouse стала доступна пользователям на территории США, в течение следующих нескольких недель сервис будет запущен в других англоязычных странах, а еще через какое-то время – во всем мире.
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Где скачать и как установить Clubhouse на Android
Поскольку бета-версия приложения только начала распространяться, для того, чтобы ее получить, необходимо зарегистрироваться в Google Play. Все, что нужно сделать – перейти по этой ссылке на страницу приложения в магазине. После этого вы сможете оперативно получить оповещение о том, когда приложение будет доступно для загрузки.
Стратегия развертывания Clubhouse на Android
Разработчики сообщили, что сначала запустили распространение бета-версии Clubhouse в США для того, чтобы собрать отзывы пользователей. Затем будет проведена работа над ошибками, а также будут реализованы новые функции:
- платежи;
- создание клубов и другие возможности.
Только после бета-теста пользователи Android смогут свободно скачать и установить Clubhouse на свой смартфон.
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