Когда Clubhouse на Android станет доступной

Согласно информации из блога разработчиков, с 9 мая Android-версия Clubhouse стала доступна пользователям на территории США, в течение следующих нескольких недель сервис будет запущен в других англоязычных странах, а еще через какое-то время – во всем мире.

Не пропустите Facebook придумал новый вариант использования голосовых сообщений

Где скачать и как установить Clubhouse на Android

Поскольку бета-версия приложения только начала распространяться, для того, чтобы ее получить, необходимо зарегистрироваться в Google Play. Все, что нужно сделать – перейти по этой ссылке на страницу приложения в магазине. После этого вы сможете оперативно получить оповещение о том, когда приложение будет доступно для загрузки.

Стратегия развертывания Clubhouse на Android

Разработчики сообщили, что сначала запустили распространение бета-версии Clubhouse в США для того, чтобы собрать отзывы пользователей. Затем будет проведена работа над ошибками, а также будут реализованы новые функции:

платежи;

создание клубов и другие возможности.

Только после бета-теста пользователи Android смогут свободно скачать и установить Clubhouse на свой смартфон.

Интересно Что такое Clubhouse – как зарегистрироваться и получить инвайт

Интересный факт. Разработчик социальной сети Clubhouse – американская компания Alpha Exploration. Отличие Clubhouse от других социальных платформ заключается в том, что все общение внутри соцсети происходит в голосовых чатах в режиме реального времени.