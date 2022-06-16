В отчете говорится, что в атаке участвовал небольшой, но мощный ботнет, состоящий из 5067 устройств, объединенных в одну сеть. Каждый компьютер может генерировать примерно 5200 запросов в секунду. Целью называют одного из клиентов компании, использующего бесплатный тарифный план.

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Что известно

Судя по всему, злоумышленники использовали взломанные серверы и виртуальные машины, поскольку атаку удалось проследить только к поставщикам облачных услуг.

Компания объясняет свои выводы следующим образом: "Мы отслеживаем другой, более крупный, но менее мощный ботнет, насчитывающий более 730 000 устройств. Больший ботнет не мог генерировать более одного миллиона запросов в секунду (в среднем примерно 1,3 запроса в секунду на одно устройство). То есть, проще говоря, меньший ботнет был в среднем в 4000 раз сильнее, поскольку использовал виртуальные машины и серверы".

Отчет компании свидетельствует, что этот небольшой ботнет сгенерировал более 212 миллионов HTTPS-запросов менее чем за 30 секунд.

Вовлечены оказались устройства в 121 стране мира, среди которых Индонезия, США, Бразилия и Россия.

Около 3 процентов активности пришлось на узлы Tor.

Основными источниками атаки стали сети французской компании OVH (ASN 16276), индонезийской Telkomnet (ASN 7713), американской iboss (ASN 137922) и ливийской Ajeel (ASN 37284).

Среди прошлых рекордов в области таких атак можно упомянуть DDoS-атаку 2020 года. Ее мощность оценили в 17,2 миллиона запросов в секунду. В апреле 2022 года Cloudflare сообщала об атаке мощностью 15,3 миллиона запросов в секунду.

Напомним, хакеры из группы Conti уже два месяца непрерывно атакуют госорганы Коста-Рики, страны в Северной Америке, не оставляя попыток получить выкуп от правительства. Сначала они потребовали 10 миллионов долларов. Однако позже захотели и вовсе свергнуть правительство, настраивая против него население.