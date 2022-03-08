Глава Cloudflare Мэттью Принц написал развернутый комментарий в официальном бозе компании. В нем он объяснил причины своей позиции и рассказал, какие шаги предпринимает компания в Украине с начала полномасштабной войны.

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Почему Cloudflare не отключила российских пользователей от своих серверов

По словам Мэттью Принца, из-за массовых санкций правительств разных стран оказание каких-либо услуг в России сейчас чревато проблемами.

Но Cloudflare за последние несколько лет разработала "надежную и комплексную программу" для соблюдения новых санкций — и соблюдает их.

Например, компания ввела ограничения для клиентов, связанных с теми лицами, против кого введены санкции.

Но кроме этого, Cloudflare получила несколько звонков с требованием прекратить предоставлять все услуги в России.

Мы внимательно рассмотрели эти запросы и обсудили их с экспертами правительства и гражданского общества. Наш вывод – России нужно больше доступа к интернету, а не меньше. По мере продолжения конфликта мы наблюдаем резкое увеличение запросов от российских сетей к мировым медиа, показывающее желание простых россиян видеть мировые новости помимо тех, которые предоставляются внутри России. [ ... ] Мы ценим настроения многих украинцев, которые обращаются к ИТ-компаниям с просьбой прекратить предоставлять услуги в России. Но учитывая, что Cloudflare предоставляет доступ к более открытому и безопасному интернету, мы считаем полное прекращение работы ошибкой,

– комментируют в Cloudflare.

"В течение прошлой недели наша команда убедилась, что мы придерживаемся этих новых санкций, как они были объявлены, – говорится в заметке. – Мы закрыли платный доступ к нашей сети и системам в регионах с всеобъемлющими санкциями. Мы прекратили работу всех клиентов, которых мы определили как связанных с санкциями, включая тех, которые касаются российских финансовых учреждений, российских кампаний влияния и связанных с Россией "правительств" Донецка и Луганска."

Таким образом компания считает, что отключение России от мира приведет лишь к ухудшению положения, поскольку ее граждане не будут иметь доступа к правдивой информации из надежных источников. Кроме того, под комплексные санкции подпадают оккупированные Донецкой и Луганской областей, включая всех жителей.

Компания отмечает, что в последние годы очень заметными стали усилия России по контролю информационного поля – слежка, ограничение, блокирование СМИ, подавление свободы слова. "Само российское правительство в течение последних нескольких лет неоднократно угрожало заблокировать определенные сервисы и клиентов Cloudflare. Безразборные остановки работы мало бы чем помешало российскому правительству, но ограничило бы доступ к информации за пределами страны, и сделало бы намного уязвимее тех, кто критиковал правительство, и использовал нас, чтобы защитить себя. На самом деле мы считаем, что российское правительство будет праздновать, если мы закроем услуги Cloudflare в России."

Помощь Украине: защита от кибератак

Атаки на интернет в Украине начались еще до начала вторжения. Эти атаки и постоянный поток DDoS-атак, которые мы наблюдали в течение последних дней побудили нас бесплатно расширить наши услуги на украинские правительственные и телекоммуникационные организации, чтобы гарантировать, что они могут продолжать работать и предоставлять важную информацию своим гражданам, а также остальному миру о том, что с ними происходит,

– добавляет Мэттью Принц.

Кроме того, в рамках проекта Galileo компания подключает больше новых украинских организаций к полному набору средств защиты.

Сейчас помощь получают более шестидесяти организаций в Украине, причем около 25% из них присоединились во время нынешнего кризиса.

Многие из новых организаций – это группы, которые объединяются, чтобы помочь беженцам, поделиться важной информацией или членам украинской диаспоры в соседних странах, которые хотят организоваться и помочь.

Любые украинские организации, подвергающиеся атакам, могут подать заявку на бесплатную защиту в рамках проекта Galileo, посетив сайт. Рассмотрение заявок происходит сейчас в ускоренном режиме.

"Наши мысли с народом Украины, и вся команда Cloudflare молится за скорейшее мирное решение проблемы", – так завершили публикацию в блоге Cloudflare.