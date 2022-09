Лучшие облачные сервисы Украины в 2022 году: исследование Molfar

Команда Molfar провела любопытное исследование об особенностях работы, обслуживания, оплаты и использования украинских облачных сервисов изнутри. OSINT-сообщества собрала полный обзор всех нюансов предоставления услуг облачных хранилищ от 17 провайдеров Украины.

Исследование началось в феврале 2022 года, однако впоследствии команда вынужденно прекратила его из-за российского вторжения 24 февраля. В июле его снова возобновили и наконец-то завершили.

Почему это действительно важно

В связи с военной агрессией России большинство IT компаний с офисами на востоке Украины столкнулись с необходимостью релокации сотрудников в другие регионы, а также организации рабочего процесса удаленно, для чего необходим доступ к облачным сервисам.

Исследование Molfar проводила под прикрытием легенды обращаясь к провайдерам от имени IT компании, желающей открыть R&D (Research and Development) отдел для удаленных сотрудников (5-10 человек) с целью оптимизации рабочего процесса, поскольку разработка будет происходить в облачном хранилище.

Таким образом, сообщество смогло получить технические данные и тестовый доступ к сервисам, чтобы сравнить технические аспекты 17 компаний на украинском рынке.

Что показало исследование

По сумме баллов первое место поделили GigaCloud и Tetcloud (облачный сервис латвийской компании Tet). GigaCloud получили наибольшее количество баллов в категории "Реакция и условия КП". Tetcloud получил наивысшие оценки за работу техподдержки в категориях "Подписание договора" и "Техническая часть".

Второе место разделили De-Novo и Tucha также, получив высокие баллы в категориях "Реакция и условия КП" и "Техническая часть".

Третье место заняли "Парковый", получив высокие баллы за работу технической поддержки во всех трех категориях.

Аутсайдеры

Adamant получил самую низкую оценку работы техподдержки в категории "Техническая часть". В категории "Условия КП" Adamant разделили низкие баллы из Volia. В категории "Заключение договора" самые низкие баллы получили DataGroup, DataStore, Adamant и U-Cloud.



График лидеров / Фото Molfar

Для сравнения текущих показателей компаний с показателями за предыдущий год были подведены баллы по одному и тому же показателю компании за 2021 и за 2022:



Ранжирование по сумме баллов и сравнение показателей компаний по годам / Фото Molfar

Реакция и условия КП

Первенство в категории досталось GigaCloud, а второе место заняла Tucha. Обе компании оперативно отреагировали на запрос и ответили в кратчайшие сроки: GigaCloud в течение 5 часов, Tucha – в течение 1 часа.



Лучшие показатели "Реакция и условия КП" / Фото Molfar

Также обе компании получили максимальное количество баллов за наличие системы скидок и лояльность в виде предоставления отсрочки оплаты при необходимости. GigaCloud более гибки при изменении тарифа – пользователь может изменять тариф самостоятельно в личном кабинете, тогда как у Tucha для изменения тарифа нужно обратиться к техподдержке.

Кроме того, используя GigaCloud, пользователь лучше застрахован при простое или потере данных – компания компенсирует 10% стоимости услуг клиента за каждые 30 минут простоя, максимальная сумма компенсации – месячная стоимость услуги. Tucha компенсирует только дневную стоимость услуги, когда была обнаружена проблема. Среди прочего GigaCloud соответствует стандарту ISO 27701 защиты данных (GDPR).

Третье место заняли "De-Novo", тоже довольно быстро отреагировавшие на запрос, ответив клиенту в течение 5 часов. De-Novo получили максимальное количество баллов за наличие сертификата ISO 27701, а также за возможность изменения тарифа в личном пользовательском кабинете, однако не набрали максимальное количество баллов по другим пунктам.

Аутсайдерами стали относительно быстро отреагировавшие на запрос Volia, Adamant и Vodafone, однако в остальном не набрали баллов. У Volia отсутствует сертификация, нет возможности изменения тарифа через пользовательский кабинет и сервис автоматически прекращает работу при отсутствии средств на счете. В Vodafone более лояльные, отключают сервис только после сообщения о неуплате в течение 10 дней, однако также нет возможности изменения тарифа в пользовательском кабинете, а из типов сертификации только ISO 27001.

Adamant скорее отреагировали на запрос, чем Vodafone, но у них не предусмотрена кастомизация и изменение тарифа, а также обслуживание автоматически блокируется при отсутствии средств на счете.



Полная таблица оценок / Фото Molfar

Сроки подписания соглашения

Лидером по условиям и срокам заключения договора стали Tetcloud с преимуществом в скорости предоставления договора, а также в дополнительном способе оплаты "pay as you go" – почасовой оплаты за использованные ресурсы.



График оценок по срокам подписания соглашения / Фото Molfar

Второе место разделили между собой Cosmonova и United-DC, также быстро предоставившие договор на подписание, однако Cosmonova имеют ограниченные возможности в "Способах оплаты", а именно, работают только по предоплате, а United-DC отказали в запросе на внесение в договор правок по срокам оплаты, из-за чего получили 0 баллов в пункте "Гибкость удержания договора".

Наименьшее количество баллов в этой категории набрали DataGroup, DataStore и Adamant, которые предлагают только вариант предоплаты за услуги, без возможности “pay as you go” и наложенных платежей, а из методов оплаты возможен только банковский перевод. Также DataGroup и Adamant не согласились на внесение в договор правок по срокам оплаты по запросу клиента, из-за чего получили 0 баллов в пункте "Гибкость содержания договора".



Таблица оценок / Фото Molfar

Техническая часть/тестирование

Лидерами в этой категории стали четыре компании:

DE-Novo,

"Парковый",

Tetcloud,

DataStore.

DE-Novo и DataStore предоставили тестовый доступ быстрее, чем "Парковый" и Tetcloud – в течение 1-5 часов, Парковый и Tetcloud – в течение 1 дня. Все четыре компании получили самый высокий балл в пункте "Автономность пользователя", что означает наличие у пользователя доступа к системе управления виртуальными машинами (VM) возможность конфигурировать виртуальный сервер самостоятельно. Также все четыре компании получили максимальные баллы по качеству работы техподдержки, что говорит о высоком заинтересованности специалистов технической поддержки помощи клиенту.



График по скорости предоставления тестового доступа / Фото Molfar

Таблица оценок за тестовый доступ / Фото Molfar

Аутсайдерами данной категории стали DataGroup, Cosmonova и Adamant. Несмотря на высокую скорость тестового периода и средний уровень автономности пользователя, DataGroup получили 0 баллов за отсутствие "Руководства пользователя" (Инструкция пользователя), API, возможности управления инфраструктурой с помощью оркестраторов и низкий уровень заинтересованности технической поддержки. Cosmonova и Adamant, в свою очередь, получили хорошие баллы за качество технической поддержки и средний уровень автономности пользователя, однако не получили баллов по всем остальным пунктам.