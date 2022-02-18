Clearview AI собирает базу фотографий всех жителей планеты: для чего это нужно компании

Компания Clearview AI планирует до конца года собрать 100 миллиардов фотографий в своей базе данных. В письме инвесторам отмечается, что этого достаточно, чтобы "можно было идентифицировать почти каждого человека на планете".

Деятельность компании Clearview AI уже критиковалась со стороны правозащитников. Власти Австралии приказали ей удалить из своей базы данных изображения всех граждан страны, несмотря на то, что фотографии были собраны из открытых источников.

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Теперь, компания обещает собрать за год базу из 100 миллиардов изображений, то есть в среднем по 12 фотографий на каждого жителя планеты.

Компания собирает фото быстрыми темпами

Декабрьская презентация проходила в рамках привлечения инвестиций, поэтому 100 миллиардов фото – это скорее цель, чем четкий план. Однако в презентации говорится, что Clearview уже набрала около 10% от заявленного количества (с 3 миллиардов изображений до 10 миллиардов с начала 2020) и на месяц добавляет по 1,5 миллиарда фото.

В обращении отмечается, что если инвесторы предоставят еще 50 миллионов долларов, компания сможет лоббировать свои интересы в правительствах разных стран, чтобы "выработать благоприятные законы".

Как Clearview AI собирает фото

Clearview AI создает базу из изображений, взятых из социальных сетей и других онлайн-ресурсов без согласия сайтов или людей на снимках. Facebook, Google, Twitter и YouTube уже потребовали, чтобы компания прекратила сбор фотографий с их сайтов и удалила те, которые уже сохранила. Представители Clearview отказываются удалять фото и ссылаются на Первую поправку.

Увеличение фотобанка может быть связано с расширением бизнес-модели. Clearview собирается выйти за пределы "сканирования лица для полиции" и готова заняться наблюдением за работниками гиг-экономики, а также разрабатывает ряд новых технологий идентификации ходы, определение расположения человека по фотографии или сканирования отпечатков пальцев издалека.

Свои услуги Clearview предоставляет только правительственным агентствам и их представителям. Полиция США использовала ее технологии для опознания участников беспорядков во время протестов Black Lives Matter и штурма Капитолия.