Clearview AI оштрафовали на немалую сумму и обязали удалить данные жителей Великобритании

Британский регулятор оштрафовал компанию Clearview AI за нелегальную уборку фото жителей Соединенного Королевства на 9,5 миллиона долларов. Кроме того, ей придется прекратить сбор сведений о жителях страны в социальных сетях и интернете и удалить ранее собранные данные.

По словам представителей британских властей, компания не только обеспечивала идентификацию людей с помощью своего ПО, но и занималась мониторингом информации об их повадках, а также предлагала соответствующие данные на продажу.

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Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) начало совместное с австралийскими властями расследование по Clearview AI в 2020 году и назначило "предварительный" штраф, эквивалентный 21,4 миллиона. На тот момент ведомство сообщило, что база Clearview AI, судя по всему, включает данные значительного количества жителей Великобритании, многие из которых были собраны без их ведома и согласия с общедоступных площадок, включая социальные медиаплатформы.

В окончательном решении ICO отметило, что во всем мире компания незаконно собрала более 20 миллиардов изображений лиц для своей базы данных. И хотя она больше не предоставляет услуг британским организациям, у нее есть клиенты в других странах, поэтому компания по-прежнему использует сведения о жителях Соединенного Королевства.

Критика компании и претензии

Clearview AI продает программу, позволяющую загружать чье-то фото для дальнейшей проверки с базы. Услугами компании пользуются многочисленные правоохранительные ведомства по всему миру.

Twitter, Google и YouTube уже обратились в компанию, заявив, что она нарушает условия использования сервисов. Кроме того, Meta потребовала прекратить сбор информации. Компания уже получала жалобы от правозащитных групп в Европе и была оштрафована на 20 миллионов евро в Италии.

В США Американский союз гражданских свобод подавал в суд на Clearview AI за нарушение законов Иллинойса – недавно она пошла на сделку, обязавшись ограничить использование своей базы в этом штате. При этом компания продолжит предоставлять все доступные сведения федеральным правоохранительным ведомствам и властям других штатов.

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Украина получила технологию Clearview AI

Ранее стало известно, что с 12 марта Минобороны приступило к использованию технологии распознавания лица Clearview AI. Система имеет доступ к десяткам миллиардов изображений из соцсетей, среди которых и российские.

Эта разработка уже помогает идентифицировать представителей русских оккупационных войск, как живых, так и убитых.