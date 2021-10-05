Citroën представила концепт городского транспорта будущего

Французский автопроизводитель представил концепт Citroën Skate - самоходной электрической платформы, на которую можно установить различные типы отсеков, в зависимости от задачи. Фургон передвигается по улицам бесшумно, не спеша, на сферических покрышках, и может работать круглосуточно, пополняя запас энергии за счет индукционных катушек.

Как работает концепт Citroën

По замыслу инженеров Citroën, максимальная скорость платформы Skate не будет превышать 25 км/ч, а в некоторых вариантах сборки – всего 5 км/ч. Длина конструкции, предназначенной для движения по улицам города, 2,6 метра, ширина 1,6 м, высота 51 см.

Интересно Rolls-Royce представил первый электромобиль и пообещал перейти на электротягу к 2030 году

Гидравлическая подвеска сделает движение еще мягче и бесшумнее. Колеса были разработаны в сотрудничестве с компанией Goodyear – они шаровидные и оборудованы маленькими электромоторами, что наделяет платформу способностью перемещаться в любом направлении.

Компания представила три варианта модулей для Skate. Каждый из них можно установить на платформу за 10 секунд, два из них были сконструированы совместно с сетью отелей Accor.

Модуль Sofitel En Voyage напоминает убранство номера "люкс" с деревянной инкрустацией стен, стеклом, бархатом и изысканной мебелью. Есть бар, аудиосистема и сенсорный экран для видеоконференций. Рассчитан на трех пассажиров. Багаж помещается в отдельный отсек, а ЖК-дисплей сообщает прогноз погоды, последние новости и время до места назначения.



напоминает убранство номера "люкс" с деревянной инкрустацией стен, стеклом, бархатом и изысканной мебелью. Есть бар, аудиосистема и сенсорный экран для видеоконференций. Рассчитан на трех пассажиров. Багаж помещается в отдельный отсек, а ЖК-дисплей сообщает прогноз погоды, последние новости и время до места назначения. Второй модуль, созданный вместе с Accor – Pullman Power Fitness . Как следует из названия, он предлагает возможность перемещаться по городу, тренируясь. Внутри можно разместить гребной или велотренажер. Стеклянный пузырь обеспечивает приватность, но не мешает любоваться видами. На голографическом экране за тренировкой следит цифровой фитнес-тренер. Кстати, усилия, затраченные на тренажере, помогают питать аккумулятор, утверждают разработчики.



. Как следует из названия, он предлагает возможность перемещаться по городу, тренируясь. Внутри можно разместить гребной или велотренажер. Стеклянный пузырь обеспечивает приватность, но не мешает любоваться видами. На голографическом экране за тренировкой следит цифровой фитнес-тренер. Кстати, усилия, затраченные на тренажере, помогают питать аккумулятор, утверждают разработчики. Третий вариант – JCDecaux City Provider – вдохновенный уличной мебелью. Закрытая кабина с зеленым стеклом обеспечивает уединение, а открытая зона с противоположной стороны, укрытая от непогоды, дает возможность рассматривать окружающую среду. Он рассчитан на пять пассажиров и оборудован зарядными устройствами и интерактивными дисплеями для планирования путешествий и туристической информации.

Платформа Citroën для транспорта будущего: смотрите видео