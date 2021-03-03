Сервис видеоконференций Cisco Webex теперь поддерживает перевод в реальном времени с английского на более 100 языков. Функция бесплатная. Благодаря ей пользователи сервиса смогут получать перевод с английского в форме субтитров. С марта новой возможностью можно пользоваться в тестовом режиме отдельным пользователям, а с мая ней смогут воспользоваться все.

Перевод в реальном времени на такое количество языков, по мнению разработчиков, поможет создать "равные условия для пользователей, независимо от таких факторов, как их язык или географическое положение", указал в своем заявлении Джету Патель, старший вице-президент и генеральный менеджер Security and Applications for Cisco.

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Детали запуска

Обеспечение глобального перевода в реальном времени – еще один шаг к созданию инклюзивного будущего и важный компонент улучшения коммуникации и сотрудничества между командами,

– добавил господин Патель.

Cisco ранее сообщала о планах предлагать в сервисе перевод в реальном времени с английского на 10 языков, но теперь, как видим, языковая библиотека значительно расширилась. Переводы доступны на часто используемых в ходе видеоконференций языках, таких как арабский, голландский, французский, немецкий, японский, корейский, китайский и испанский, а также на более локализованных, таких как хинди, малайский, турецкий и вьетнамский.

Cisco отметила, что появление этой функции позволит организациям экономить средства. Согласно данным Metrigy, почти 24 процента организаций проводят виртуальные собрания с участием людей, которые не говорят по-английски. Из них более половины используют сторонние сервисы для перевода на другие языки, при этом средняя стоимость проведения собрания составляет 172 доллара.