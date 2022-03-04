Cisco также покидает российский рынок и напоследок хлопнет дверью

Cisco – одна из последних на данный момент компаний, объявивших о выходе с российского рынка. Главный исполнительный директор Чак Роббинс заявил, что разработчик также покинет и Беларусь.

Cisco Systems – американская транснациональная корпорация. Она является крупнейшим в мире производителем сетевого оборудования, предназначенного для обслуживания сетей удаленного доступа, сервисов безопасности, сетей хранения данных, маршрутизации и коммутации, а также для нужд коммерческого рынка IP-коммуникаций и корпоративного рынка.

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Что известно

Cisco прекращает все бизнес-операции в России и Беларуси и будет продолжать сосредотачиваться на поддержке наших украинских сотрудников, клиентов и партнеров, предоставляя гуманитарную помощь и ускоряя наши усилия по защите организаций от киберугроз. Мы поддерживаем Украину и осуждаем эту неоправданную войну,

– заявил в четверг, 3 марта, Чак Роббинс.

Компания намерена в течение 24 часов отключить от смарт-аккаунтов всех клиентов в России.

Одновременно инициируют проверку лицензирования со стороны серверов Cisco.

Это касается всех продуктов компании, в том числе CiscoISE, Cisco ASA, Телефонии и унифицированных коммуникаций (UC), всех решений Software-defined.

Напомним, сейчас по всему миру десятки компаний отказываются от сотрудничества с Россией, которая осуществила повторное вторжение в Украину. Ранее к их списку присоединился ряд VPN-сервисов.

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