Для многих пандемия коронавируса стала настоящим испытанием, но, судя, по всему, разработчики мобильных приложений остались только в плюсе от того, что происходит в мире. Аналитическая компания Sensor Tower подвела итоги года, опубликовав отчет о том, сколько денег пользователи потратили на мобильные приложения и игры.

По словам аналитиков Sensor Tower, 2020 год стал рекордным по количеству денег, потраченных на мобильные приложения и игры. В этом году впервые за все время потраченная пользователями сумма перевалила за 100 миллиардов долларов в ноябре – больше, чем когда-либо в предыдущие годы. Причиной называют то, что многие люди были вынуждены больше времени проводить дома, поэтому они уделяли больше внимания мобильным гаджетам и тратили деньги в приложениях.

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Люди тратят деньги в Google Play более охотно

В отчете говорится, что только на Рождество пользователи по всему миру потратили около 407,6 миллиона долларов на покупки в App Store и Google Play – на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Указывается, что расходы на мобильные покупки в праздничные дни составили 4,5% от всех расходов (около 9 миллиардов долларов) людей во всем мире в период с 1 по 27 декабря.

Больше всего денег люди потратили в период Рождества на мобильные игры – 295,6 миллиона долларов, что на 27% больше по сравнению с 232,4 миллионами долларов годом ранее. Второй популярной категорией оказались различные развлекательные программы, на которые владельцы техники Apple потратили 9,3 миллиона долларов, или 21,8% от всех неигровых покупок.

В случае с Google Play эта сумма составила 4,3 миллиона долларов, или 18,5% от общей выручки неигровых приложений. Наиболее прибыльной программой стала популярная соцсеть TikTok, разработчики которой на Рождество заработали 4,7 миллиона долларов.

Как всегда, пользователи "яблочных" девайсов оказались более расточительными, потратив на Рождество в App Store 278,6 миллиона долларов – на 35,2% больше по сравнению с 2019 годом. Выручка Google Play за этот период составила 129 миллионов долларов, что по сравнению с прошлым годом – на 33% больше.