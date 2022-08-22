Как сообщает 24 канал, об этом совместно сообщили Михаил Федоров и Януш Цешинский на брифинге в понедельник, 22 августа. Ранее правительство разрешило использовать данные из Дии за границей и утвердило перечень стран.

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Кросгосударственный шеринг документов – это не только следующий шаг в развитии цифровых отношений между Украиной и Польшей, но и первый в мире кейс, когда две страны проводят обмен документами в государственных приложениях,

– отметили в Минцифре.

Когда заработает услуга

По словам Государственного секретаря по цифровизации Польши Януша Цешинского, функционал для полноценного обмена электронными документами уже готов. Теперь министерства совместно работают над запуском услуги до конца 2022 года.

Кстати, в польской Дии уже появился первый цифровой документ – электронное вид на жительство.

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Что это даст на практике

Благодаря новому функционалу и сотрудничеству двух стран украинцы, которые вынуждены были выехать в Польшу, смогут добавить цифровое водительское удостоверение и техпаспорт из Дии в приложение mObywatel. То есть, цифровые документы можно будет полноценно использовать на уровне с бумажными.

Кстати, если вы до сих пор не пользуетесь приложением Дия – рекомендуем загрузить его. Это удобный способ взаимодействия с государственными услугами. Функционал программы позволяет не только получить и делиться цифровыми документами на уровне бумажных, но и получить некоторые справки и услуги. О том, как загрузить или обновить приложение Дия мы писали в отдельном материале.