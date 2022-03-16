О возобновлении работы цифровых паспортов в приложении Дия рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он также напомнил, что цифровые документы являются полноценными и имеют такую же юридическую силу, как и обычные бумажные экземпляры.

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Теперь в приложении Дия для украинцев снова стали доступны цифровые загранпаспорт и ID-карта. Эти документы можно показывать по требованию полиции или же бойцам территориальной обороны на блокпостах.

Как получить цифровые документы в Дия

Поскольку в начале войны государственный демографический реестр был отключен от Дия с целью сохранения данных украинцев, цифровые паспорта в Дия после обновления могли стать недоступными для некоторых пользователей.

Для того, чтобы документы снова появились в приложении, необходимо повторно верифицировать доступ к программе на смартфоне – и паспорта самостоятельно "подтянутся" из реестра – все будет работать, как и раньше.

Михаил Федоров также напомнил, что Украина первой в мире приравняла электронный паспорт к обычному. А сейчас даже для пересечения границы с Молдовой и Польшей можно использовать документы в приложении Дия.

Кстати, не так давно в Дия заработало телевидение и даже радио. Это может пригодиться. Все работает очень легко: переходите в раздел "Услуги" и выбираете нужный вариант.