Цифровой вандализм: российские школьники массово портят Google карты ради развлечения

Очередной неприятный тренд с TikTok захватил российских школьников. Они массово вмешиваются в работу сервиса "Google карты". Оказалось, что сделать это крайне просто.

Проблема началась с челленджа в TikTok. Автор одного из видеороликов рассказал о способе, которым можно вмешаться в работу Google карт, чтобы изменить название любого объекта.

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Что происходит

Дело в том, что работа сервиса построена следующим образом:

Когда пользователи предлагают исправления для названий, предложения сначала рассматриваются модераторами.

В случае, если одинаковые правки присылает большое количество пользователей одновременно, система настроена принимать их сразу, минуя проверку.

Таким образом, собрав команду "единомышленников", можно быстро изменить название какого-либо объекта на карте.

Именно этой особенностью воспользовались юные цифровые вандалы. Под самый большой удар попали, конечно же, школы. Так, с недавних пор начали появляться такие объекты как "Детская Школа Моргенштерна", "Школа 405 имени Инстасамки", "Школа леди", "Гимназия офника" и другие.



Российские школьники массово портят Google Карты / Скриншот

Вирусный челендж подхватили в разных городах России. Сейчас подобные маркеры можно найти через поиск во многих локациях.

От компании Google реакции пока нет.