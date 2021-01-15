Пока одни ждут вакцину против COVID-19, другие категорически против вакцинации. С таким подходом побороть пандемию быстро явно не удастся. Если применить современные технологии, которые позволят отделить вакцинированных людей от тех, кто отказался, это серьезно изменит общественное отношение.

Группа компаний создала коалицию "Инициатива по засвидетельствованию вакцинации" (Vaccination Credential Initiative). В коалицию вошли такие компании, как Microsoft, Salesforce и Oracle, а также американская некоммерческая клиника Mayo Clinic, сообщает информагентство CNBC.

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Что известно

Участники коалиции VCI ожидают, что вскоре правительства, авиакомпании и другие организации начнут запрашивать у людей доказательства сделанной прививки. Эти данные должны передаваться в зашифрованном виде в приложениях Apple Wallet, Google Pay или подобных им. И при этом данные должны надежно подтверждать наличие или отсутствие прививки от COVID-19. Сейчас через кошельки Apple Wallet пользователям делают напоминания о необходимости второй прививки от COVID-19.

По замыслу VCI, система наблюдения за прививками должна стать глобальной базой с интеграцией в различные программные решения. Так, отметка о прививках в цифровом паспорте должна открывать для человека все двери – от кафе, до концертных залов и возможности путешествовать, а отсутствие — автоматически ограничивать определенные возможности.

Сегодня пока нелегко сказать, будет ли этически допустимо для государства вводить ограничения для людей, которые отказываются от прививок,

- говорят специалисты по праву, которых опросило CNBC.

В то же время ученые заявляют, что это будет зависеть от таких факторов, как количество вакцин, уровень вакцинации населения, а также от того, в каких именно услугах и возможностях будет отказано невакцинированным лицам, и как эти ограничения будут вводиться в действие.

Поскольку работа в этом направлении закипела, можно предположить, что в 2021 году нас ждут цифровые паспорта о вакцинации и социальные последствия их введения.