Цифровой фронт: главные успехи Минцифры и украинской ИТ-армии в войне с Россией
Со дня циничного нападения России на Украину война продолжается не только на фронте, но и в информационном и цифровом направлениях. За 5 дней противостояния украинские кибервоины достигли невероятных результатов, о которых невозможно не упомянуть.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров приложил немало усилий для того, чтобы достучаться до мирового IT-сообщества и донести им, насколько важна для Украины поддержка всего мира.
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Интернет Starlink от Илоны Маски
Первым и сразу победным шагом для украинцев стало обращение Михаила Федорова к американскому миллиардеру и предпринимателю, главе космической компании SpaceX – Илоне Маске. Глава Минцифра обратил внимание Маска на войну в Украине и российскую агрессию и призвал предоставить Украине возможность пользоваться спутниковым интернетом Starlink.
Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс – Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса – российские ракеты бомбят украинские сады и больницы! Мы нуждаемся в поддержке – прошу вас как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету. А также обратиться в Россию – многие думающие россияне уважают вас!
– написал Михаил Федоров.
Известный предприниматель быстро отреагировал на просьбу украинского министра и объявил, что Интернет Starlink уже станет доступным в Украине, а терминалы уже в пути.
27 февраля стало известно, что терминалы Starlink уже прибыли в Украину. Об этом рассказала спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.
Как это поможет Украине
Дело в том, что терминалы Starlink работают благодаря сети спутников на орбите Земли, взаимодействующих между собой на орбите с частотой более 10 тысяч гигагерцев. Связь с наземными станциями и терминалами обеспечивают через радиодиапазоны с частотой 12 гигагерцев.
При этом скорость соединения достигает 1Гбит/с и может работать практически в любой точке Земли, поскольку она была создана, чтобы обеспечивать интернетом наиболее недоступные точки планеты.
Палийчук отметила, что терминалы Starlink работают почти как украинская спецсвязь и могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.
Создание украинской ИТ-Армии
Военная агрессия России не ограничилась атаками на гражданское население и бомбардировкой городов. Кибератаки обрушились на сайты украинских СМИ, сервисы и государственные сайты. Стало ясно, что нужно сопротивляться и наносить ответный удар. Было принято решение сформировать ИТ-Армию из лучших специалистов в отрасли и это было создано за считанные часы.
Присоединиться предложили:
- разработчикам,
- киберспециалист,
- дизайнерам,
- копирайтеры,
- маркетологам,
- таргетологам и другим специалистам.
Главными задачами ИТ-Армии Украины стали противостояние врагу в киберпространстве и распространение достоверной информации о войне, которую Россия развязала в Украине.
Со времени создания ИТ-Армии она добилась поразительных успехов на кибер-фронте:
- Кибервойска взломали сайт Кремля и выложили в сеть номера телефонов всех работников, а министр МВД Вадим Денисенко призвал каждого украинца звонить по телефону.
- Главный российский биржевой холдинг – Московская биржа – упала через 5 минут после начала работы в понедельник, 28 февраля.
- Практически сразу после этого войска ИТ-Армии положили и сайт российского "Сбербанка".
- Не прошло много времени, как в тот же день прилег сайт ФСБ.
- Вместе с тем в соцсетях и других ресурсах начали появляться информационные сообщения направленные на граждан России с призывами прекратить войну и не отпускать своих родственников в Украину.
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Поддержка группы хакеров Anonymous
С момента атаки России на Украину свою поддержку украинцам выразили своим оригинальным способом и хакеры известной во всем мире децентрализованной группы под названием Anonymous.
- Только в течение 26 февраля количество DDoS-атак на российские правительственные сайты перевалило за 50 в более чем 1 Терабайт. Хакерам удалось положить сайты: Кремля, Госдумы, "Первого канала", "Роскосмоса" и "Российской железной дороги".
- Впоследствии они даже записали личное обращение к Владимиру Путину, где подчеркнули, что совсем скоро мир и граждане России узнают ужасную правду, которую от них скрывает российский диктатор.
- На следующий день Anonymous атаковали ряд российских правительственных сайтов, среди которых и сайт Кремля. Хакеры выложили в свободный доступ почтовые адреса и пароли сотрудников учреждения.
- Впоследствии была совершена атака на российские телеканалы. На них появились видео с освещением реальной ситуации в Украине и призывом не отправлять российских солдат в Украину.
- После этого хакеры взломали ряд сайтов крупнейших СМИ России и разместили на информационные сообщения с разными призывами к россиянам в поддержку Украины.
- Среди прочего Anonymous свергли сайты Нацбанка и Минобороны Беларуси, а также правительственный сайт Чечни.
Деньги для ВСУ в "Действии"
С первого же дня вооруженной агрессии России украинцы массово помогали ВСУ финансово и Минцифры реализовала очень простой способ "задонатить" украинской армии. В приложении "Дія" появилась возможность перечислить средства на нужды ВСУ прямо со смартфона.
Как перечислить деньги в несколько кликов
- Нажмите "Документы";
- Помочь армии.
Услуга доступна пользователям IOS и Android. По словам Федорова, это еще один способ поблагодарить наших защитников и приблизить Украину к победе.Только за один день благодаря приложению "Дія" удалось собрать более 30 миллионов гривен на нужды ВСУ.
Обращение к техгигантам
В Минцифры обратились в YouTube, Meta, Netflix, Viber, PayPal, Spotify, AppleMusic и другие компании из-за вторжения России.
В частности, Федоров обратился к:
- YouTube на счет блокирования пропагандистских российских СМИ, которые называют нас "нациками и наркоманами", врут и пропагандируют войну.
В ответ YouTube заблокировал в Украине каналы пропагандистских российских СМИ.
- Meta на счет блокировки Facebook и Instagram.
Цукерберг также отреагировал и начал маркировать в инстаграме страницы СМИ, которыми управляет Россия. Такие же метки появились на страницах ведущих российских шоу вроде Ивана Урганта. В Facebook вообще начали блокировать российскую пропаганду и предоставили широкий спектр инструментов для ее отслеживания.
- Netflix на счет блокировке сервиса в России.
Министр объяснил, что таким образом Украина стремится не лишить россиян доступа к информации, а достучаться до молодежи, проактивного и думающего населения.
Кроме того, Минцифра призвала глобальные цифровые компании помочь Украине. В ведомстве подчеркнули, что совместные усилия могут остановить войну против Украины.
Обращение в технологические компании со всего мира
Обманутые властями россияне продолжают жить обычной жизнью и не знают реальную ситуацию в Украине. Ограниченный доступ к Instagram, TikTok, Facebook, Tinder, Pinterest, Gmail и другим сервисам заставит людей в России читать достоверные СМИ, протестовать против своего правительства и отстаивать свободу и правду.
Все цивилизованные страны уже выразили свою обеспокоенность и помогли Украине противостоять российской агрессии. Действия технологических компаний могут быть более эффективными, чтобы быстрее остановить войну в Украине.
Доступ к ресурсам ограничили Facebook, Twitter и PornHub. Google отключил в Украине возможность отслеживать трафик на дорогах крупных городов в реальном времени.
Российские сайты могут потерять защиту
Министр цифровой трансформации Украины обратился и к главному исполнительному директору СloudFlare Мэтью Принсу. Фёдоров просит отключить сайты России от CloudFlare и заблокировать возможность россиянам пользоваться их сервисами.
Я уверен, что вы не только прислушаетесь, но и сделаете все возможное, чтобы защитить Европу, Украину и весь демократический мир от этой кровавой, авторитарной агрессии,
– написал Федоров в письме.
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