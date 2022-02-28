Цифровой фронт: главные успехи Минцифры и украинской ИТ-армии в войне с Россией

Со дня циничного нападения России на Украину война продолжается не только на фронте, но и в информационном и цифровом направлениях. За 5 дней противостояния украинские кибервоины достигли невероятных результатов, о которых невозможно не упомянуть.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров приложил немало усилий для того, чтобы достучаться до мирового IT-сообщества и донести им, насколько важна для Украины поддержка всего мира.

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Интернет Starlink от Илоны Маски

Первым и сразу победным шагом для украинцев стало обращение Михаила Федорова к американскому миллиардеру и предпринимателю, главе космической компании SpaceX – Илоне Маске. Глава Минцифра обратил внимание Маска на войну в Украине и российскую агрессию и призвал предоставить Украине возможность пользоваться спутниковым интернетом Starlink.

Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс – Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса – российские ракеты бомбят украинские сады и больницы! Мы нуждаемся в поддержке – прошу вас как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету. А также обратиться в Россию – многие думающие россияне уважают вас!

– написал Михаил Федоров.

Известный предприниматель быстро отреагировал на просьбу украинского министра и объявил, что Интернет Starlink уже станет доступным в Украине, а терминалы уже в пути.

27 февраля стало известно, что терминалы Starlink уже прибыли в Украину. Об этом рассказала спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Как это поможет Украине

Дело в том, что терминалы Starlink работают благодаря сети спутников на орбите Земли, взаимодействующих между собой на орбите с частотой более 10 тысяч гигагерцев. Связь с наземными станциями и терминалами обеспечивают через радиодиапазоны с частотой 12 гигагерцев.

При этом скорость соединения достигает 1Гбит/с и может работать практически в любой точке Земли, поскольку она была создана, чтобы обеспечивать интернетом наиболее недоступные точки планеты.

Палийчук отметила, что терминалы Starlink работают почти как украинская спецсвязь и могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

Создание украинской ИТ-Армии

Военная агрессия России не ограничилась атаками на гражданское население и бомбардировкой городов. Кибератаки обрушились на сайты украинских СМИ, сервисы и государственные сайты. Стало ясно, что нужно сопротивляться и наносить ответный удар. Было принято решение сформировать ИТ-Армию из лучших специалистов в отрасли и это было создано за считанные часы.

Присоединиться предложили:

разработчикам,

киберспециалист,

дизайнерам,

копирайтеры,

маркетологам,

таргетологам и другим специалистам.

Главными задачами ИТ-Армии Украины стали противостояние врагу в киберпространстве и распространение достоверной информации о войне, которую Россия развязала в Украине.

Со времени создания ИТ-Армии она добилась поразительных успехов на кибер-фронте:

Кибервойска взломали сайт Кремля и выложили в сеть номера телефонов всех работников, а министр МВД Вадим Денисенко призвал каждого украинца звонить по телефону.

Главный российский биржевой холдинг – Московская биржа – упала через 5 минут после начала работы в понедельник, 28 февраля.

Практически сразу после этого войска ИТ-Армии положили и сайт российского "Сбербанка".

Не прошло много времени, как в тот же день прилег сайт ФСБ.

Вместе с тем в соцсетях и других ресурсах начали появляться информационные сообщения направленные на граждан России с призывами прекратить войну и не отпускать своих родственников в Украину.

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Поддержка группы хакеров Anonymous

С момента атаки России на Украину свою поддержку украинцам выразили своим оригинальным способом и хакеры известной во всем мире децентрализованной группы под названием Anonymous.

Только в течение 26 февраля количество DDoS-атак на российские правительственные сайты перевалило за 50 в более чем 1 Терабайт. Хакерам удалось положить сайты: Кремля, Госдумы, "Первого канала", "Роскосмоса" и "Российской железной дороги".

Впоследствии они даже записали личное обращение к Владимиру Путину, где подчеркнули, что совсем скоро мир и граждане России узнают ужасную правду, которую от них скрывает российский диктатор.

На следующий день Anonymous атаковали ряд российских правительственных сайтов, среди которых и сайт Кремля. Хакеры выложили в свободный доступ почтовые адреса и пароли сотрудников учреждения.

Впоследствии была совершена атака на российские телеканалы. На них появились видео с освещением реальной ситуации в Украине и призывом не отправлять российских солдат в Украину.

После этого хакеры взломали ряд сайтов крупнейших СМИ России и разместили на информационные сообщения с разными призывами к россиянам в поддержку Украины.

Среди прочего Anonymous свергли сайты Нацбанка и Минобороны Беларуси, а также правительственный сайт Чечни.

Деньги для ВСУ в "Действии"

С первого же дня вооруженной агрессии России украинцы массово помогали ВСУ финансово и Минцифры реализовала очень простой способ "задонатить" украинской армии. В приложении "Дія" появилась возможность перечислить средства на нужды ВСУ прямо со смартфона.

Как перечислить деньги в несколько кликов

Нажмите "Документы";

Помочь армии.

Услуга доступна пользователям IOS и Android. По словам Федорова, это еще один способ поблагодарить наших защитников и приблизить Украину к победе.

Обращение к техгигантам

Только за один день благодаря приложению "Дія" удалось собрать болеена нужды ВСУ.

В Минцифры обратились в YouTube, Meta, Netflix, Viber, PayPal, Spotify, AppleMusic и другие компании из-за вторжения России.

В частности, Федоров обратился к:

YouTube на счет блокирования пропагандистских российских СМИ, которые называют нас "нациками и наркоманами", врут и пропагандируют войну.

В ответ YouTube заблокировал в Украине каналы пропагандистских российских СМИ.

В ответ YouTube заблокировал в Украине каналы пропагандистских российских СМИ. Meta на счет блокировки Facebook и Instagram.

Цукерберг также отреагировал и начал маркировать в инстаграме страницы СМИ, которыми управляет Россия. Такие же метки появились на страницах ведущих российских шоу вроде Ивана Урганта. В Facebook вообще начали блокировать российскую пропаганду и предоставили широкий спектр инструментов для ее отслеживания.

Цукерберг также отреагировал и начал маркировать в инстаграме страницы СМИ, которыми управляет Россия. Такие же метки появились на страницах ведущих российских шоу вроде Ивана Урганта. В Facebook вообще начали блокировать российскую пропаганду и предоставили широкий спектр инструментов для ее отслеживания. Netflix на счет блокировке сервиса в России.

Министр объяснил, что таким образом Украина стремится не лишить россиян доступа к информации, а достучаться до молодежи, проактивного и думающего населения.

Кроме того, Минцифра призвала глобальные цифровые компании помочь Украине. В ведомстве подчеркнули, что совместные усилия могут остановить войну против Украины.

Обращение в технологические компании со всего мира

Обманутые властями россияне продолжают жить обычной жизнью и не знают реальную ситуацию в Украине. Ограниченный доступ к Instagram, TikTok, Facebook, Tinder, Pinterest, Gmail и другим сервисам заставит людей в России читать достоверные СМИ, протестовать против своего правительства и отстаивать свободу и правду.

Все цивилизованные страны уже выразили свою обеспокоенность и помогли Украине противостоять российской агрессии. Действия технологических компаний могут быть более эффективными, чтобы быстрее остановить войну в Украине.

Доступ к ресурсам ограничили Facebook, Twitter и PornHub. Google отключил в Украине возможность отслеживать трафик на дорогах крупных городов в реальном времени.

Российские сайты могут потерять защиту

Министр цифровой трансформации Украины обратился и к главному исполнительному директору СloudFlare Мэтью Принсу. Фёдоров просит отключить сайты России от CloudFlare и заблокировать возможность россиянам пользоваться их сервисами.

Я уверен, что вы не только прислушаетесь, но и сделаете все возможное, чтобы защитить Европу, Украину и весь демократический мир от этой кровавой, авторитарной агрессии,

– написал Федоров в письме.

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