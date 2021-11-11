"Цифровое завещание" Apple: компания позволит передавать свои данные по наследству

Компания Apple реализовала нововведение, цель которого решить одну из сложных проблем, которая затрагивает некоторых клиентов компании. Дело в том, что когда пользователь умирает, нет простого способа получить доступ к данным, хранящимся на его устройствах и iCloud. Теперь все изменится.

Как будет работать наследование данных из iCloud

Новая программа Digital Legacy, впервые представленная на WWDC в этом году, позволяет пользователю выбрать пять человек, которые получат доступ к данным, хранящимся в iCloud после смерти пользователя. Для доступа к унаследованному iCloud по-прежнему требуется доказательство смерти его владельца и ключ доступа. Однако это намного проще, чем процесс, с которым наследникам приходилось сталкиваться раньше.

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Как все работало раньше

Для доступа к iCloud умершего родственника приходилось получать постановление суда, подтверждающее право на наследство, и даже тогда не было гарантии, что наследник получит доступ к данным. Теперь проблема решена навсегда.

После выхода публичной версии iOS 15.2 в пункте настроек Apple ID "Пароль и безопасность" появится раздел Legacy Contact, который позволяет назначить до пяти человек в качестве наследников данных из iCloud.

Эти люди после смерти пользователя получат ключи доступа, которые потребуются для доступа к унаследованной учетной записи.

Функция Legacy Contact уже доступна в публичной бета-версии iOS 15.2. Она станет доступной после выпуска стабильной версии ОС. Apple пока не сообщила, какая версия macOS будет поддерживать эту функцию.