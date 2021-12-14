Обо всех деталях обновлений мы рассказывать не будем. Сосредоточимся на наиболее интересных функциях систем, которые стали доступны в ее актуальной версии.

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Важно! Новые версии можно загрузить с помощью программы Обновление приложений в настройках на всех поддерживаемых устройствах.

Кратко о новых функциях iOS 15.2

Одним из главных новшеств в iOS 15.2 стала функция "Отчет о конфиденциальности приложений". Она позволяет узнать, как часто приложения получают доступ к конфиденциальной информации, камере и микрофону, а также узнать с какими интернет-ресурсами тайно связываются программы и вебсайты.

Другой важной особенностью станет функция обнаружения неоригинальных запчастей в iPhone, которая будет полезна при покупке б/у устройств – с ней можно будет проверить, был ли смартфон в ремонте и не заменили ли во время ремонта оригинальные запчасти.

Свежее обновление включает функции безопасности для детей. В частности, iOS 15.2 дает родителям возможность активировать предупреждения для детей, когда они получают или отправляют фотографии с интимным содержанием. Эти предупреждения будут содержать информацию о ресурсах, которые подскажут ребенку, как поступить, если он получил ненадлежащее фото или видео.

Также новые ОС получили поддержку нового, более доступного плана Apple Music, поддерживающего взаимодействие только с помощью голосового помощника Siri.

Кроме того, iOS и iPadOS 15.2 предлагают пользователям поддержку функции "Цифровое наследие", которая позволяет передавать данные аккаунта iCloud по наследству после смерти пользователя.

Учетную запись Apple можно передать по наследству / Фото Apple

Свежее программное обеспечение также получило ряд улучшений, направленных на устранение проблем, обнаруженных в предыдущих версиях операционной системы, включая ошибки при синхронизации с Microsoft Exchange.

Другие интересные функции