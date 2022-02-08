Цифровая страна: перечень новых услуг в приложении "Дия"

На мероприятии "Дия Summit" отчитались об изменениях, которые ввели в Дию в течение двух лет, а также о новых услугах. Рассказываем о новых возможностях, которые с сегодняшнего дня доступны украинцам.

Как сообщает 24 канал, Министерство цифровой трансформации Украины представило ряд новых услуг, которые теперь доступны всем украинцам в смартфоне благодаря приложению "Дия", и на одноименной платформе.

Не пропустите Смартфоны для всех: Зеленский анонсировал новую услугу для украинцев

Новые услуги в приложении "Дия"

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал услугу "Опрос" в приложении "Дия". Именно эта услуга призвана положить начало электронной демократии в стране. Отныне 14 миллионов пользователей приложения "Дия" смогут влиять на решения Правительства благодаря "Опросу".

С сегодняшнего дня украинцы лишь в несколько кликов смогут поделиться техпаспортом к автомобилю в приложении "Дия" с любым человеком.

Это сделает вашего друга или родственника независимым пользователем который получит право на пользование вашим авто. В таком случае именно они и будут нести ответственность за нарушение ПДД.

Пожалуй, самая долгожданная услуга среди украинцев, которым нужно постоянно стоять в очередях для того, чтобы сменить место регистрации.

Теперь пользователям Дии достаточно просто указать адрес, по которому они планируют проживать, на портале или в приложении и получить подтверждение от владельца жилья. С сегодняшнего дня наиболее бюрократизированная услуга в Украине стала доступной всего в несколько кликов без очередей, бумажек и ожидания паспорта с мокрой печатью в течение нескольких дней.

Еще одна из наиболее популярных справок среди украинцев, которая теперь доступна онлайн. За этой справкой ежегодно обращается около одного миллиона украинцев, поскольку ее необходимо предоставлять при устройстве на работу или в военкомат.

Теперь получить эту справку можно онлайн, без поездок в госучреждения или использования услуг посредников.

Другие услуги и возможности

Также в приложении "Дия" и на платформе заработали две новые услуги: Продление или прекращение денежной помощи онлайн для ВПЛ и Автоматическое разрешение на строительство.

Кстати, помните, как для того, чтобы получить "Дія Підпис" нужно было крутить головой в разные стороны и смотря в камеру? Теперь всего этого не нужно – подписать документ можно в несколько кликов в приложении "Дия" без лишней аэробики.

Также на мероприятии Минцифры объявило о запуске специального налогового режима Дия City и набор резидентов.

Интересно С этой недели лекарства по программе "єПідтримка" смогут покупать не только пенсионеры

D//A. CHALLENGE

Минцифры также анонсировало специальную программу для разработчиков "Дия челлендж". Ее суть заключается в том, что отныне в Дие будут появляться задачи, над которыми работает команда платформы и все желающие смогут присоединиться к решению задач за которые можно получить деньги.