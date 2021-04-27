Об этом рассказал генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) на своей странице в Weibo. Кстати, в Украине этот девайс пока приобрести невозможно – пока доступен только предварительный заказ.

К теме Xiaomi Mi Band 6 уже получил обновление в первый день продаж

Гендиректор также прикрепил изображение, на котором указан объем продаж Xiaomi Mi Band 6. Официально фитнес-браслет поступил в продажу 2 апреля, то есть чуть более трех недель назад.

Чем интересен Mi Band 6

Одним из наиболее заметных отличий от предшественника стал увеличенный AMOLED-дисплей. Сейчас его диагональ составляет 1,56 дюйма. Также он получил скругленные грани и очень тонкие рамки вокруг.

Компания внедрила поддержку отслеживания уровня кислорода, а также автоматическое включение отслеживания тренировок.

Цена

Стоимость базовой версии браслета без NFC составляет примерно 35 долларов (примерно тысяча гривен). Версия с NFC около 43 доллара (1200 гривен).

Добавим, что все поколения Mi Band имели очень высокий спрос среди пользователей. В общем, этот девайс уже несколько лет подряд остается самым популярным фитнес-трекером в мире.