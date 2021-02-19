Clubhouse сейчас, наверное, одна из самых обсуждаемых соцсетей. Аудитория сервиса стремительно растет во всем мире и в Украине в частности.

Сейчас в Clubhouse есть уже десятки комнат, которые запускают украинцы, с аудиторией по 500 – 1000 человек в каждой.

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Количество зарегистрированных

Общее количество пользователей стремительно растет. Как подсчитало СМИ, рост происходит на сотни тысяч новых пользователей каждый день.

Апрель 2020 года – 1500 зарегистрированных

Май 2020 года – 3500

Декабрь 2020 года – 600 тысяч пользователей

Январь 2021 года – 2 миллиона зарегистрированных

15 февраля 2012 года – 6 миллионов человек

18 февраля 2021 года – 8 миллионов.

Если конкретно по странам, то больше всего зарегистрированных пользователей в США – почти 3 миллиона. Далее следует Япония (с показателем в 4 миллиона пользователей. А на 3 месте – Германия, где 600 тысяч человек.

Около 2 миллионов человек являются активными пользователями, которые проводят в приложении по часу каждый день. Что касается Украины, то у нас насчитали 100 тысяч пользователей.

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Синхронно с количеством новых пользователей и растет загрузка самого приложения Clubhouse. За последние 6 месяцев интерес к сервису вырос в 99 раз, за ​​последние 90 дней – на 3250%.