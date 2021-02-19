Цифра дня: сколько украинцев зарегистрировались в Clubhouse
Clubhouse сейчас, наверное, одна из самых обсуждаемых соцсетей. Аудитория сервиса стремительно растет во всем мире и в Украине в частности.
Источник:ain.ua
Сейчас в Clubhouse есть уже десятки комнат, которые запускают украинцы, с аудиторией по 500 – 1000 человек в каждой.
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Количество зарегистрированных
Общее количество пользователей стремительно растет. Как подсчитало СМИ, рост происходит на сотни тысяч новых пользователей каждый день.
- Апрель 2020 года – 1500 зарегистрированных
- Май 2020 года – 3500
- Декабрь 2020 года – 600 тысяч пользователей
- Январь 2021 года – 2 миллиона зарегистрированных
- 15 февраля 2012 года – 6 миллионов человек
- 18 февраля 2021 года – 8 миллионов.
Если конкретно по странам, то больше всего зарегистрированных пользователей в США – почти 3 миллиона. Далее следует Япония (с показателем в 4 миллиона пользователей. А на 3 месте – Германия, где 600 тысяч человек.
Около 2 миллионов человек являются активными пользователями, которые проводят в приложении по часу каждый день. Что касается Украины, то у нас насчитали 100 тысяч пользователей.
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Синхронно с количеством новых пользователей и растет загрузка самого приложения Clubhouse. За последние 6 месяцев интерес к сервису вырос в 99 раз, за последние 90 дней – на 3250%.
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