Эксперимент немецких ученых показал, что сине-зеленые водоросли могут выживать в условиях Красной планеты. Это позволяет надеяться на создание систем жизнеобеспечения для людей на основе цианобактерий.

Одна из проблем будущей колонизации Марса – обеспечение пищей и кислородом, которые должны производить на месте. Для этого ученые проводят эксперименты с различными видами растений.

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Над чем экспериментируют ученые

Среди таких объектов изучения – цианобактерии, или сине-зеленые водоросли. Это одни из древнейших и наименее привередливых организмов на Земле. Они способны к фотосинтезу с выделением кислорода. Именно такие бактерии, по мнению ученых, в свое время помогли наполнить земную атмосферу кислородом.

Чтобы проверить, как поведут себя сине-зеленые водоросли в условиях Марса, ученые смоделировали аналогичные показатели в лаборатории с помощью фотобиореактора низкого давления Atmos. Он обеспечивает строго регулируемые атмосферные условия: смесь газов, наблюдаемых в атмосфере Марса, и более низкое давление – одна десятая от земного – в девяти камерах по выращиванию цианобактерий. Также взяли аналог марсианского реголита.

Результат оказался обнадеживающим: цианобактерии, помещенные в такие условия, сохранили способность расти в воде, содержит только аналог марсианской пыли. Кроме того, эти водоросли можно было использовать для питания других микроорганизмов. Это дает надежду, поскольку на Земле цианобактерии не всегда совместимы с другой жизнью, поскольку выделяют сильные токсины.

Исследователи подчеркивают, что их результаты не окончательны, в дальнейшем они намерены по-разному моделировать искусственные условия Красной планеты, чтобы подробнее изучить поведение цианобактерий.