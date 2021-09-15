Чувство дежавю: Samsung снова высмеяла презентацию Apple и ее новые смартфоны
Источник:Mydrivers
14 сентября Apple показала новое поколение iPhone, часов и планшетов. Реакция со стороны конкурентов последовала мгновенно. Традиционно, Samsung шутит первой.
Как всегда, досталось компании за отсутствие настоящих инноваций, к которым уже привыкли пользователи Android-смартфонов. Соответствующие сообщения появились в твиттере компании Samsung.
Интересно iPhone 13 Pro и Pro Max показали на презентации Apple и уже назвали самыми мощными в мире
Претензии к Apple
"У кого-то еще возникло чувство дежавю? Или только у нас?" – спрашивает компания у своих подписчиков.
Дело в том, что смартфоны нового поколения почти не получили изменений во внешнем виде. Отличить iPhone 13 от iPhone 12 будет очень трудно, а то и невозможно. Все нововведения в своей презентации Apple непременно называет "невероятными", "самыми прекрасными", "идеальными", "новыми" и еще целым рядом похожих эпитетов. Для Android-смартфонов же эти решения уже давно стали обыденностью.
Так, Samsung указывает на то, что экраны ProMotion с частотой обновления изображения до 120 Гц, которые в этом году "завезли" в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, уже достаточно давно есть в ее смартфонах. Они сначала появились в ее Galaxy S20, а позже заработали в Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21, Galaxy Z3.
"Мы уже некоторое время обновляемся с частотой 120 Гц..." – пишут Samsung, намекая, что купертиновцы выдают за инновации то, что ими фактически не является.
Конечно же, не могли обойти вниманием и отсутствие гибкого экрана, который является нынешним хитом Samsung. Ее новые смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, презентованные недавно, получили очень хорошие отзывы от пользователей и хорошо продаются.
"Насколько круче было бы, если бы он мог сложиться пополам?" – добавляет Samsung.
И наконец, внимание обратили и на вырез, который до сих пор остается в верхней части экрана всех современных iPhone, начиная с версии X. Он является едва ли не самой частой причиной критики в сторону дизайна смартфонов компании. В этом году "челку" несколько уменьшили, но не убрали.
"Представьте, что в 2021 году у вас все еще будет вырез", – заключает корейский производитель, добавляя хэштег #GalaxyZFold3, намекая на свой гибкий смартфон, получивший подэкранную камеру.
ZTE vs Apple
- Свой вклад в критику в сторону Apple могла бы внести и компания ZTE, если бы тоже имела традицию регулярно критиковать купертиновцев. iPhone 13 Pro Max с накопителем в один терабайт в Китае стоит целых 2020 долларов, имея, по предварительным данным, от 6 до 8 гигабайт оперативной памяти максимум – сама Apple эти данные пока не раскрыла.
- В то же время Android-смартфон с 16 гигабайтами оперативной памяти и одним терабайтом постоянной обойдется в 1030 долларов. Речь идет о ZTE Axon 30 Ultra, который был первым в мире смартфоном с такими характеристиками.
- Это значит, что iPhone 13 Pro Max при одинаковых характеристиках флешпамяти, но проигрывая в ОЗУ, будет стоить вдвое дороже.