Как всегда, досталось компании за отсутствие настоящих инноваций, к которым уже привыкли пользователи Android-смартфонов. Соответствующие сообщения появились в твиттере компании Samsung.

Интересно iPhone 13 Pro и Pro Max показали на презентации Apple и уже назвали самыми мощными в мире

Претензии к Apple

"У кого-то еще возникло чувство дежавю? Или только у нас?" – спрашивает компания у своих подписчиков.

Дело в том, что смартфоны нового поколения почти не получили изменений во внешнем виде. Отличить iPhone 13 от iPhone 12 будет очень трудно, а то и невозможно. Все нововведения в своей презентации Apple непременно называет "невероятными", "самыми прекрасными", "идеальными", "новыми" и еще целым рядом похожих эпитетов. Для Android-смартфонов же эти решения уже давно стали обыденностью.

Так, Samsung указывает на то, что экраны ProMotion с частотой обновления изображения до 120 Гц, которые в этом году "завезли" в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, уже достаточно давно есть в ее смартфонах. Они сначала появились в ее Galaxy S20, а позже заработали в Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21, Galaxy Z3.

"Мы уже некоторое время обновляемся с частотой 120 Гц..." – пишут Samsung, намекая, что купертиновцы выдают за инновации то, что ими фактически не является.

Конечно же, не могли обойти вниманием и отсутствие гибкого экрана, который является нынешним хитом Samsung. Ее новые смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, презентованные недавно, получили очень хорошие отзывы от пользователей и хорошо продаются.

"Насколько круче было бы, если бы он мог сложиться пополам?" – добавляет Samsung.

И наконец, внимание обратили и на вырез, который до сих пор остается в верхней части экрана всех современных iPhone, начиная с версии X. Он является едва ли не самой частой причиной критики в сторону дизайна смартфонов компании. В этом году "челку" несколько уменьшили, но не убрали.

"Представьте, что в 2021 году у вас все еще будет вырез", – заключает корейский производитель, добавляя хэштег #GalaxyZFold3, намекая на свой гибкий смартфон, получивший подэкранную камеру.

ZTE vs Apple