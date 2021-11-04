Чудо под роскошным отелем: фото самой старой мозаики в мире

Более 10 лет назад в турецком городе Антакья строители нашли удивительный артефакт – прекрасно сохранившуюся масштабную мозаику. Теперь находка стала украшением современного здания и приманкой для туристов и исследователей.

Древнюю мозаику площадью почти в 3 квадратных километра признали самой большой невредимой достопримечательностью, которую находили когда-либо.

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Удивительную находку раскопали в городе Антакья в 2010 году во время постройки гостиницы. Огромную мозаику на полу обнаружили практически невредимой.

Что известно о месте раскопок В древнем Средиземноморье и Ближнем Востоке мозаичные полы были очень распространены. Они были в храмах, богатых домах или в общественных зданиях. Ученые предполагают, что найденная мозаика была полом древнего госучреждения в Антиохии – империя, которую основали в 300 году до нашей эры. Антиохия стала центром конфликтов между народами, поэтому ее регулярно захватывали.



Мозаики нашли во время рытья фундамента / Коллаж 24 канала из фото Музея-гостиницы

Масштабную мозаику создали примерно в начале VI века нашей эры, а возможно и раньше. В 526 году произошло мощное землетрясение, которое повредило мозаику и деформировало пол.

Второе землетрясение, которое зафиксировали на территории города Антакья, произошло через 2 года и почти не уничтожило мозаику.

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После открытия прекрасной находки концепцию гостиницы решили изменить – так появилось уникальное сооружение Музея-гостиницы. Археологи сотрудничали с архитекторами, чтобы спроектировать современное здание и не потерять старинное достояние.

Для того чтобы гости отеля и туристы могли увидеть удивительную мозаику, древний пол поместили под стекло.