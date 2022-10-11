Если нет света: как сохранить заряд вашего смартфона как можно дольше

11:41

Российские обстрелы 10 октября показали, как важно быть готовым к отключениям электроэнергии. Мы уже рассказывали, как к этому подготовиться, а Госспецсвязи дало несколько рекомендаций по сохранению заряда смартфона как можно дольше.