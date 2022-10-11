Конечно, лучшим советом в этом случае было бы просто выключить телефон до момента, когда он понадобится, однако не всегда это может быть уместно. В таких случаях полезны будут несколько следующих действий.

Какую технику нужно иметь с собой на случай отсутствия электроэнергии

Рекомендации

Прежде всего включите режим энергосбережения , сколько бы ни оставалось заряда. Большинство смартфонов имеют специальные приложения, которые называются "Безопасность" или подобным образом. Выберите функцию, которая отвечает за питание, батарею или похожую. Она позволит вам закрыть ненужные в этот момент фоновые приложения , сажающие аккумулятор.

, сколько бы ни оставалось заряда. Большинство смартфонов имеют специальные приложения, которые называются "Безопасность" или подобным образом. Выберите функцию, которая отвечает за питание, батарею или похожую. Она позволит вам , сажающие аккумулятор. Отключите ненужные функции. Например, Bluetooth, NFC, GPS и т.д.

Пореже включайте экран . Уменьшите до минимума использование соцсетей без необходимости.

. Уменьшите до минимума использование соцсетей без необходимости. Установите энергоэффективные настройки экрана: уменьшите частоту обновления (многие современные смартфоны поддерживают частоту до 120 герц, повышающую энергопотребление), включите ночной режим, затемняющий интерфейс, уменьшите яркость до комфортного минимума, выключите автовращение.

(многие современные смартфоны поддерживают частоту до 120 герц, повышающую энергопотребление), включите ночной режим, затемняющий интерфейс, уменьшите яркость до комфортного минимума, выключите автовращение. Удалите не критические для вас приложения, активно использующие батарею, или дополнительные аккаунты в этих приложениях. Узнать уровень энергопотребления приложений можно, перейдя в Настройки – Батарея – Использование батареи.

Выключите автозагрузку, автообновление и синхронизацию приложений, особенно если у вас подключено несколько аккаунтов (в режиме энергосбережения эта функция должна работать автоматически):

Android Настройки – Аккаунты и синхронизация.

iOS: Настройка – App Store – Обновление приложений.

Настройки – Аккаунты и синхронизация. Настройка – App Store – Обновление приложений. Закройте ненужные приложения в меню последних приложений. Оставьте только те, от которых зависит жизнь: мессенджер, звонки, приложение "Воздушная тревога".

Выключите распознавание голосовых команд:

Android : Откройте приложение Google – Нажмите на аватар и выберите Настройки – Google Ассистент – Окей, Google. Деактивируйте переключатель.

iOS : Настройки – Siri и поиск или Siri и диктовка.

: Откройте приложение Google – Нажмите на аватар и выберите Настройки – Google Ассистент – Окей, Google. Деактивируйте переключатель. : Настройки – Siri и поиск или Siri и диктовка. Выключите вибрацию.

Откажитесь от просмотра видео и игр на смартфоне.

Если в вашем смартфоне установлены две SIM-карты, но одна не является критически важной, временно отключите ее в настройках "SIM-карты и мобильные сети".

Если ситуация с питанием критическая