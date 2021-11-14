Что вызвало крах династий в Китае последние 2 тысячи лет

За последние 2 тысячи лет в Китае сменилось огромное количество династий, пока в 1912 году монархический строй не упал и Поднебесная превратилась в Республику Китай. Ученые провели масштабные исследования и узнали, почему в Китае так часто менялись руководящие династии.

Большинство своей несколькотысячной истории Китай был монархическим государством (часто не одним государством). Руководящие династии приходили и исчезали. Ученые, проведя глобальные исследования, выявили закономерность: падение династий часто совпадало во времени с ухудшениями климата. Самое интересное, что эти ухудшения вызваны извержениями вулканов.

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Пу И был последним монархом Китая / Фото Wikipedia

Причина падения китайских династий

Ученые исследовали 156 извержений вулканов, которые произошли в промежутке между 1 и 1915 годами, изучив керны из Гренландии и Антарктиды, где обнаружили повышенное содержание сульфатов. Также детальному анализу подвергли исторические документы, где говорится о 68 китайских династиях и войнах 850 – 1911 годов и территории современной Поднебесной.

Оказалось, что именно вулканы становились причинами крушения династий. Дело в том, что мощные извержения создают облако диоксида серы, которое блокирует часть солнечного света на несколько лет. Из-за этого общая температура летом становится ниже, а количество осадков уменьшается. Все вместе снижает урожайность сельскохозяйственных культур. Более того, похолодание и засуха могли вызвать более высокую смертность домашнего скота и деградацию земель.

Извержение влекло за собой ряд проблем, которые приводили к голоду и политической нестабильности. Люди усматривали в этом проклятие или еще что-то, а этим уже спешили воспользоваться претенденты на власть, на "небесный мандат". Таким образом извержения вулканов часто уничтожали старые династии и приводили к власти новые.