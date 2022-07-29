Хрупкий iPhone: какие компоненты чаще ломаются в смартфоне Apple и пригодны ли они к ремонту

Техника не вечна. Рано или поздно любой смартфон станет непригодным к использованию. Вопрос только в том, какой бренд прослужит дольше, а с которым вы проститесь уже через год. iPhone в этом плане можно похвалить, но даже он порой разочаровывает.

Сразу отметим, что в этом перечне речь пойдет не только о новейших моделях, но и об iPhone предыдущих поколений, еще не потерявших физическую кнопку управления под экраном. Собственно она и будет нашим первым пунктом.

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Ломающийся в iPhone

Кнопка Home со встроенным Touch ID. По статистике, именно она является наиболее частой причиной жалоб в сервисных центрах. Она может выходить из строя из-за падения (сразу или через несколько дней), при попадании влаги, из-за естественного износа – такие смартфоны выходили довольно давно – или по другим причинам. К счастью, кнопка Home – не самая дорогая часть iPhone, которую легко заменить в сервисном центре.

По статистике, именно она является наиболее частой причиной жалоб в сервисных центрах. Она может выходить из строя из-за падения (сразу или через несколько дней), при попадании влаги, из-за естественного износа – такие смартфоны выходили довольно давно – или по другим причинам. К счастью, кнопка Home – не самая дорогая часть iPhone, которую легко заменить в сервисном центре. Смартфон перестал заряжаться. Эта проблема у пользователей возникает постоянно. Дело в том, что при достаточно долгом использовании устройства в его разъемах – динамиках, микрофонах, гнезде для наушников – может собираться пыль и грязь, которые очень трудно оттуда вычистить. То же касается и отверстия для зарядки. Вернее – особенно его. Разъем Lightning достаточно узок, меньше аналогичного USB Type-C в Android, поэтому вероятность забиться пылью и ворсинками значительно выше. Самостоятельная очистка может обернуться повреждениями, если это делать неосторожно и с использованием металлических предметов.

Эта проблема у пользователей возникает постоянно. Дело в том, что при достаточно долгом использовании устройства в его разъемах – динамиках, микрофонах, гнезде для наушников – может собираться пыль и грязь, которые очень трудно оттуда вычистить. То же касается и отверстия для зарядки. Вернее – особенно его. Разъем Lightning достаточно узок, меньше аналогичного USB Type-C в Android, поэтому вероятность забиться пылью и ворсинками значительно выше. Самостоятельная очистка может обернуться повреждениями, если это делать неосторожно и с использованием металлических предметов. Еще одной причиной такой ситуации может стать неисправная проволока. На разорванный кабель Lightning не жаловался разве что ленивый, об этом даже составляют мемы и шутки, которые годами активно расходятся по сети, а компания и не думает что-то с этим делать. Поэтому, возможно, следует проверить процесс зарядки с другим кабелем, прежде чем нести смартфон на чистку в сервисный центр.

Тихо звонит, плохо слышно собеседника . Эта поломка также связана с засорением, но в этот раз – динамика. Решетка также забивается пылью, жиром, ворсом. И если в случае с отверстием Lightning еще можно рассчитывать на какую-то самостоятельную очистку, то здесь задача очень проблематична – решетка вмонтирована в корпус телефона и попасть внутрь через мелкие отверстия просто невозможно. Очистка в сервисном центре обойдется недорого и займет 15-20 минут.

. Эта поломка также связана с засорением, но в этот раз – динамика. Решетка также забивается пылью, жиром, ворсом. И если в случае с отверстием Lightning еще можно рассчитывать на какую-то самостоятельную очистку, то здесь задача очень проблематична – решетка вмонтирована в корпус телефона и попасть внутрь через мелкие отверстия просто невозможно. Очистка в сервисном центре обойдется недорого и займет 15-20 минут. Во время вызова не гаснет экран . Эта проблема не очень распространена, но может возникать вследствие падения или попадания влаги. Состоит она в повреждении проходящего под экраном верхнего шлейфа. В этом случае необходима его замена.

. Эта проблема не очень распространена, но может возникать вследствие падения или попадания влаги. Состоит она в повреждении проходящего под экраном верхнего шлейфа. В этом случае необходима его замена. FaceID не распознает лицо . Внутри датчика разблокировки очень хрупкие компоненты. В частности, призма, которую легко разбить. Ремонт этого компонента достаточно проблематичен, поэтому и обойдется достаточно дорого.

. Внутри датчика разблокировки очень хрупкие компоненты. В частности, призма, которую легко разбить. Ремонт этого компонента достаточно проблематичен, поэтому и обойдется достаточно дорого. Нарушение работы сенсоров экрана – не реагирует на прикосновения . В этом случае могли повредить модуль дисплея. Эта проблема характерна для айфонов шестой серии, но есть и у iPhone 8 Plus. В целом повредить экран вплоть до отключения тачскрина достаточно тяжело. Чтобы это понять, достаточно обратить внимание на разнообразные видео с краштестами, где экспериментаторы испытывают технику на прочность. Они разбивают экран, но смартфон все равно продолжает работать, реагируя на прикосновения.

. В этом случае могли повредить модуль дисплея. Эта проблема характерна для айфонов шестой серии, но есть и у iPhone 8 Plus. В целом повредить экран вплоть до отключения тачскрина достаточно тяжело. Чтобы это понять, достаточно обратить внимание на разнообразные видео с краштестами, где экспериментаторы испытывают технику на прочность. Они разбивают экран, но смартфон все равно продолжает работать, реагируя на прикосновения. В некоторых случаях к этому также приводит банальное зависание, решаемое перезагрузкой.

Для моделей с кнопкой зажмите одновременно кнопку питания и кнопку Home и держите до тех пор, пока не погаснет экран. В моделях без Home необходимо зажать кнопку питания и увеличения громкости.

Конечно, это далеко не полный перечень всех возможных проблем, ведь сегодня любой смартфон, и iPhone в их числе, являются набором огромного количества хрупких деталей, элементов и функций. И любая из них может выйти из строя по тем или иным причинам. Если ваш смартфон упал в воду, но продолжил работать, это, к сожалению, не означает, что он и дальше будет исправно служить вам. Под воздействием влаги и тока платы и шлейфы быстро подвергаются коррозии и начинают моментально портиться, но весь процесс, вплоть до поломки, может занять время.