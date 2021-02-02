В январе большинство магазинов предоставляли услуги только онлайн, из-за введенного локдауна. Поэтому большинство покупок украинцы осуществляли онлайн. Что именно покупали украинцы во время локдауна – читайте дальше.

Источник: 24 канал

По данным Prom.ua, во время локдауна украинцы больше всего покупали санки и снегокаты. Это абсолютно логично, ведь именно этот месяц принес снегопады.

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Что именно заказывали

Санки

Больше всего заказывали круглые тарелки для катания и детские санки. Тратили на них, в среднем, 580 гривен.



Спрос на санки резко вырос / Фото unsplash.com

Наушники

Также, украинцы покупали мелкую технику – наушники, гарнитуры и кабели для электроники. Наушники выбирали беспроводные, а кабели – с переходником для различных устройств. На наушники, в среднем тратили 431 гривну, а на переходник – 185 гривен.

Игрушки

Из-за закрытых школ и детсадов, возросло количество покупок конструкторов и мягких игрушек. Также украинцы заказывали настольные игры и книги. Наибольшим спросом пользовались Twister и карточные настольные игры, а также такие книги – "Трансерфинг реальности" Вадима Зеланда, "Богатый папа бедный папа" Роберта Кийосаки и "Тревожные люди" Фредрика Бакмана. Среди детских книг – серия Гарри Поттера. На игры тратили 463 гривны, на книги – 272 гривны.

18+

Кроме игрушек для детей, в локдаун заказывали также игрушки для взрослых. Наибольшим спросом пользовались вибромассажеры и эротические игральные кубики. На такие покупки, в среднем, тратили 946 гривен.

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Одежда

Больше всего заказывали теплые спортивные костюмы и кроссовки на меху. Средний чек – 800 – 1145 гривен.

Корм для животных

Украинцы заказывали в интернете корма и лакомства для домашних питомцев. Лидерами стали консервы для кошек со средним чеком в 872 гривны.

Подарки ручной работы

По данным площадки авторских товаров Crafta.ua, во время январского локдауна количество заказов увеличилось вдвое, по сравнению с январем 2020 года.

Такой всплеск покупок изделий ручной работы, специалисты объясняют ростом популярности онлайн-заказов и желанием порадовать себя и близких чем-то новым и необычным.

Наиболее востребованным авторским продуктом во время январского карантина стали свечи ручной работы. Выбирают изделия из пчелиного или соевого воска, в форме мужского и женского торса или в стиле минимализм – с бетонным основанием. В среднем они стоят 130 гривен.



Выросла популярность товаров ручной работы / Фото unsplash.com

Украшения

Пользовались большим спросом и украшения – кольца, подвески и кулоны. Покупают как полностью серебряные, так и сделанные из дерева и эпоксидной смолы, стеклянных бусин и полудрагоценных камней. Цена зависит от материалов и сложности украшений и стартует от 50 гривен.

Репетиторы

По данным онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, в период январского карантина украинцы активно заказывали услуги онлайн-репетиторов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их востребованность выросла на 30%. Чаще всего нанимали преподавателей по школьным предметам и иностранным языкам. Несмотря на популярность, средний чек в категории просел на 22% – 670 гривен.

Ремонт

Вырос спрос и на услуги ремонта крупной и мелкой бытовой техники Чаще всего мастеров нанимали, чтобы отремонтировать холодильники, пылесосы, стиральные и посудомоечные машины. Несмотря на рост спроса средний чек в категории за период карантина не изменился – 1 000 гривен.

На 22% стали более востребованными и услуги по ремонту авто. Средний чек – 845 гривен.

Курьерские услуги

Весной прошлого года во время первой волны карантина услуги доставки были одними из самых востребованных из-за ограничений работы общественного транспорта. Однако во время январского локдауна популярность курьерских услуг просела на 27%. Вопреки падению спроса на рынке курьерских услуг средний чек в категории вырос на 14% – 194 гривны.

Б/у техника

Растет спрос на товары с рук. В топе – ноутбуки, товары для дома и карты памяти. По данным гиперпространства объявлений IZI.ua, за время январского локдауна 2021 года спрос на товары из рук вырос на 30% (по сравнению с прошлым годом). В среднем за один заказ украинцы тратят 840 гривен, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Одни из самых востребованных товаров с рук – компьютерные комплектующие: принтеры, клавиатуры, карты памяти, оперативные платы, процессоры и мониторы. Количество заказов в этой категории выросло на 35%, а средний чек на 36% – 1 000 гривен за один заказ. В целом на эту категорию приходится почти 17% от всех заказов на IZI.ua.

А вот спрос на мобильные телефоны и аксессуары сохранился на уровне прошлого года.