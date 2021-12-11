Что ты такое: камера Xiaomi 12 Ultra имеет 8 модулей и выглядит крайне странно – фото

Уникальный дизайн будущего смартфона Xiaomi 12 Ultra подтвержден производителем чехлов. Он демонстрирует целых 8 датчиков камеры.

Конечно, не все восемь отверстий будут отведены именно под датчики изображения. Как минимум один отдадут под вспышку.

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8 датчиков в смартфоне

Источник пишет, что Xiaomi 12 Ultra должен стать лучшим камерофоном в истории компании. Вероятно Xiaomi решила установить в новинку все, что только можно.

Ранее источники сообщали, что основная камера (вероятно, крупнейшее центральное отверстие) будет Samsung ISOCELL GN5 разрешением 50 мегапикселей .

. Еще три сенсора – разрешением по 48 мегапикселей.

Они получат объективы с 2-кратным, 5-кратным и 10-кратным зумом.

Среди них, вероятно, будут широкоугольная камера и перископ.

Вероятно, будет также датчик глубины изображения.



Чехол для Xiaomi 12 Ultra / Фото Mydrivers

Как видно из изображения, дизайн нового флагмана предполагает большой выступ, на котором находится еще больший выступ камеры. При этом компания отказалась от дополнительного экрана на задней панели, как это было у Xiaomi Mi 11 Ultra. Последний, кстати, после своего выхода набрал 143 балла в рейтинге лучших камерофонов DxOMark, возглавив его и опередив даже Huawei Mate 40 Pro+. Сейчас он занимает второе место, уступая Huawei P50 Pro.



Чехол для Xiaomi 12 Ultra / Фото weibo

Напомним, Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro ожидают в конце этого месяца. Xiaomi 12 Ultra может появиться в первой половине 2022 года. Точные даты неизвестны.