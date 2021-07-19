Что такое NFC и кто его придумал

Думаем, лучше начать с краткой истории этой технологии передачи данных. NFC или Near Field Communications появилась еще в далеком 2003 году и прочно закрепилась на рынке, как средство связи в финансовом поле.

Интересно Интересная статистика: почему мужчины выбирают смартфоны на Android

Сейчас NFC модули устанавливаются даже в ультрабюджетные смартфоны. Такие модули имеют фитнес браслеты, портативные колонки, телевизоры и холодильники. Существуют даже так называемые NFC метки, область которых начинается от меток геопозиции и заканчивается электронными приглашениями на свадьбу.

Как применяют NFC в реальной жизни

Отправка файлов

Казалось бы, очевидное и простое решение, однако многие об этом забывают. Отправить с помощью NFC можно все, что угодно. Начиная от передачи изображений, заканчивая PDF файлами. Кроме того, с помощью NFC отправка фотографий будет осуществляться без сжатия файла, что особенно актуально в эпоху мобильной фотографии.

Пропуск на работу или учебу

Во многих заведениях уже давно работает система электронных пропусков. С помощью нее вы можете попасть на работу или учебу просто приложив свой смартфон к терминалу. Больше не нужно беспокоиться о том, вы взяли с собой пропуск.

Цифровой ключ

Многие автомобильных компаний уже внедрили технологию цифрового ключа в свои автомобили. Ранее технология NFC появилась и в дверных замках. Тем более цены на них сейчас просто смешные. А что касается безопасности, NFC работает на расстоянии до 10 см, а значит, его надежность уж точно выше, чем у соответствующего брелока. Хотя здесь стоит перестраховаться и уделить больше внимания выбору такого замка, ведь ваша безопасность должна быть в приоритете.



У NFC широкие возможности применения / Фото secureidnews

Однако есть еще одно неочевидное применение технологии NFC, о котором не все знают, однако оно может существенно облегчить вашу повседневную рутину. Это NFC-метки, которые можно программировать на выполнение различных функций и не только.

Что такое NFC метка и для чего она нужна

Сфера применения NFC-меток очень большая, однако сейчас мы попробуем выделить только самые интересные моменты, которые будут полезны практически любому пользователю. Сразу стоит отметить, что NFC-метка это относительно недорогой гаджет, однако пользы он может принести много, если его правильно применить.

Возможность делиться паролем к Wi-Fi

Актуально, если к вам часто приходят гости, или же у вас собственный небольшой бизнес вроде кафе или ресторана. На NFC метку можно записать данные, где будет храниться пароль от вашей сети и с помощью легкого прикосновения смартфона, клиенты или гости смогут моментально подключиться к Wi-Fi.



Поделиться паролем легко с NFC / Фото igeeksblog

Возможно это мелочь, но поверьте, она сэкономит вам кучу времени и вы обязательно вспомните об этой возможности в очередной раз ища старый затертый листочек, на котором записан пароль от домашнего Wi-Fi.

Визитка

Планируете свадьбу и хотите реализовать приглашение оригинальным способом? Для этого есть NFC-метка. У вашего ребенка день рождения и надо собрать детей вместе? Есть решение. Вы просто хотите поделиться контактом или краткой информацией о себе современным способом – прикрепите к ключам NFC-метку и делитесь информацией о себе мгновенно и без лишних слов.

Не пропустите 10 небанальных подкастов и блогов о новостях из мира ИТ и бизнеса

Чип для питомцев

Домашние питомцы это прекрасно. Но иногда эти милые создания могут убегать из дома. На NFC-метку можно сохранить собственный номер телефона или адрес, по которому можно вернуть любимца. Иногда встречаются предложения нанести на кулон домашнего любимца QR-код с зашифрованной информацией о владельце животного, однако это можно значительно удобнее реализовать в виде NFC-метки. Среди прочего много меток имеют функцию геолокации, поэтому их расположение можно отследить. Так, ваш питомец точно не потеряется.

Иогда стоимость NFC-меток может достигать заоблачных цифр, однако все зависит от функционала и выбрать можно исходя из собственных нужд.