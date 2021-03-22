Сейчас в сети активно обсуждают тему о кровавой луне, которая должна быть 22 марта 2021 года. Правда, астрономические календари не выделяют эту дату. Так в чем же дело?

Больше всего упоминаний о кровавой луне 22 марта в социальной сети TikTok. Многочисленные видео информируют, что именно в этот день в небе взойдет кровавая луна.

К теме Лунный календарь на март 2021

Почему это фейк

Ну хотя бы потому, что тиктотеры добавляют, что во время этого явления “в зловещем тумане будут ходить призраки”. Это первый тревожный звоночек, намекающий – эта информация – фейк.

Также стоит объяснить, что "кровавой" Луна может казаться из-за оптического обмана. Это происходит лишь во время затмения, тогда наша планета бросает тень на свой спутник. Поэтому Луна окрашивается в кроваво-красный цвет.

Добавим, что первое затмение в 2021 году состоится 26 мая. Это будет полное лунное затмение. Его можно будет наблюдать в Северной и Южной Америке, Австралии и на островах Тихого океана и в Восточной Азии. Украинцы смогут наблюдать за этим явлением только онлайн.