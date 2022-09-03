Что такое Большой взрыв

Все мы хорошо знаем, что началом нашей Вселенной есть так называемый Большой взрыв, но не всем известно, что на самом деле никакого взрыва не было. Что мы представляем, когда слышим слово "взрыв"? Обычно это облака пламени и дыма, а куски обломков, летящих в разные стороны, и, конечно же, никогда не оглядывающийся киногерой.

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То, что дало начало нашей Вселенной правильно назвать расширением и единственное, что роднит этот момент со взрывом, это характер явления, которое произошло резко. Так что "Большой взрыв" это просто название события, которое на самом деле было внезапным расширением самого пространства в каждом его участке.

Как все начиналось

В начале Вселенная была бесконечно малой. Все вокруг нас – то, из чего состоят галактики, звезды, планеты, я, пишущий этот текст и ты, читающий его – было сжато вместе, образуя так называемую сингулярность. Сингулярность была определена как "точка в пространстве-времени, где рушатся законы физики, которыми мы их знаем".

По неизвестной причине эта сингулярность быстро расширилась во Вселенную, которую мы сейчас называем домом. После этого быстрого расширения наша Вселенная начала охлаждаться, оставляя после себя след, известный как космический микроволновый фон.



Остаточный космический микроволновый фон / NASA / WMAP Science Team

Что такое космический микроволновый фон, как и когда он образовался и почему все еще распространяется вселенной – читайте в нашем отдельном материале.

Как видим, каждое явление во вселенной есть следствие предыдущего события. Так что если Большой взрыв вызвал космический микроволновый фон, должно существовать нечто, что повлекло за собой сам Большой взрыв.

Что было до Большого взрыва

Причинно-следственная связь является одним из главных постулатов физики, изложенным в Законе сохранения энергии. Как известно, энергия ниоткуда не возникает и никуда бесследно не исчезает, а переходит из одного состояния в другое.

В мире, наблюдаемом вокруг нас, все последствия должны иметь причину. Возьмем, например, поваленное дерево. Возможно, лютая буря свергла его, или ряд последовательных событий привел к тому, что оно упало. Однако квантовый мир атомов работает по несколько другим законам. В этом мире эффекты могут происходить без какой-либо причины.



Схематическое представление Большого взрыва и расширение Вселенной в представлении художника

Когда-то в далеком прошлом вся наша Вселенная была микроскопической – как атом. Поскольку для некоторых эффектов в микроскопическом мире не нужны причины, возможно, что причин для начала Большого взрыва и вовсе не было!

Также возможно, что до Большого взрыва времени не было вообще. Поэтому, вероятно, нет смысла спрашивать, что было "ранее", поскольку не было самого понятия "ранее". То есть само время образовалось только в момент Большого взрыва.

Кругооборот Вселенной

Некоторые ученые предполагают, что наша Вселенная является результатом смерти другой Вселенной и ее коллапса – так называемый "Большой скачок". Разрушающаяся Вселенная возвращается в сингулярность, прежде чем "прыгнуть" назад, вызвав Большой Взрыв и положив начало совершенно новой Вселенной.

В этом случае сила тяжести должна не только остановить растяжение Вселенной, но и вернуть все внутри него в одну точку. К сожалению, текущие наблюдения показывают нам, что наша Вселенная не будет следовать этой тенденции, поскольку она растягивается быстрее, чем когда-либо прежде.

Или, возможно, наша Вселенная находится на другом конце черной дыры, называемой белой. Белые дыры представляют собой гипотетическую "противоположность" черной дыре, которая выбрасывает материал в космос, а не впитывает его.

А может, наша Вселенная возникла из еще большей Вселенной! Изображение космического микроволнового фона, приведенное ранее, показывает, что остаточное излучение не одинаково повсюду, но имеет комки и неровности, сосредоточенные в определенных областях. Некоторые космологи – люди, которые исследуют, как возникла наша Вселенная – предполагают, что наша Вселенная является одной из многих вселенных в большой мультивселенной.

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Как видите, человечество до сих пор не знает наверняка, с чего началась Вселенная и самого понятия "начала" здесь, скорее всего, и нет. Нам неизвестно что было до Большого взрыва, как и то, что спровоцировало его. Эту тайну человечеству только предстоит разгадать, или же она навсегда останется непонятной и недостижимой для нас.

Эта статья написана по материалу The Conversation по лицензии Creative Commons. Оригинальная статья на английском языке доступна по этой ссылке.