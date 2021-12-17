Сегодня в мире постоянно говорят о глобальном потеплении, что приведет к росту уровня мирового океана. Но падение уровня моря – это тоже реальность, которая может очень плохо сказаться на мире. Современные исследования свидетельствуют, что именно такое событие привело к упадку цивилизаций доколумбовской Южной Америки около 2 тысяч лет назад.

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Ученые исследовали многочисленные археологические памятники и изотопный состав 300 захороненных людей, которых нашли на южном побережье Бразилии. Большинство участков, где обнаружили скелеты, были кладбищами, где покойников-рыбаков хоронили на протяжении тысяч лет. Исследуя эти захоронения, ученые заметили, что их численность резко сократилась примерно 2 200 лет назад. По стечению обстоятельств именно тогда фиксируется падение уровня мирового океана.

Ученые выяснили, что тогда, вместе с падением уровня моря, уменьшается и количество населения в поселениях.

Изменение уровня моря около 2 000 лет назад, возможно, привело к поворотному моменту в прибрежной зоне, которая в течение тысяч лет поддерживала крупные сообщества коренных народов на южном побережье Бразилии. Сокращение прибрежных экосистем, таких как заливы и лагуны, привело к тому, что водные ресурсы стали менее богатыми и менее предсказуемыми, что заставило группы рассредоточиться на мелкие социальные единицы,

– рассказывают авторы статьи.

Но оказалось и кое-что странное – вместо того, чтобы отказаться от рыболовства и сосредоточить силы на других методах добывания пищи, древние люди "разбежались", образовав меньшие поселения. Тогда же они начали больше охотиться на акул и скатов, именно рыболовство стало несколько иным – люди перешли от "общественного" (большое совместное использование) к семейному (ограниченное совместное использование) рыбному промыслу.

Таким образом, цивилизация, которая существовала на южном побережье современной Бразилии пришла в упадок, ведь людям пришлось больше сил тратить на поиски пищи. Это же стало причиной социальных изменений, которые сделали невозможным формирование мощной протогосударственности, ведь теперь не существовало крупных населенных пунктов.