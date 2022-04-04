На что способна Naval Strike Missile – оружие, которое Украина просит у Норвегии

Недавно президент Украины Владимир Зеленский попросил Норвегию передать Украине противокорабельные ракеты Naval Strike Missile. Они могут существенно помочь ВСУ в войне против российских оккупантов.

Ранее 24 канал уже рассказывал о возможностях норвежского передвижного зенитно-ракетного комплекса NASAMS, который Украина также попросила у партнеров. Сегодня более подробно остановимся на возможностях противокорабельной ракеты Naval Strike Missile (NSM).

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На что способна ракета Naval Strike Missile

Источник: Defence Express

Противокорабельная ракета NSM создана компанией Kongsberg, которая является одной из ведущих оборонных компаний в мире. Именно эту крылатую ракету выбрали для вооружения в США, Германии, Канаде, Польше, Румынии, а также планируют установить на британские ракетные катера, которые построят для Украины.

Ракету начали создавать еще в начале 2000-х годов и очертили ряд особенностей, которые впоследствии стали ключевыми и сделали это оружие успешным.

Важно отметить, что оружие создавали с определенными ограничениями в размерах и весе, ведь прежде всего его планировали применять в ВМС Норвегии, которая использовала фрегатов класса Fridtjof Nansen и ракетные катера класса Skjold.

Ракетный катер типа Skjold / Фото seaforces

Поэтому длина ракеты составляет 3,95 метра. Сама же ракета имеет горизонтальный старт и не использует радиолокацию, а взамен снабжена тепловизионной головкой самонаведения. Это позволяет ракете быть крайне малозаметной и наносить точные удары.

Кроме того, для того, чтобы сделать ракету еще менее заметной был применен ряд мер. Кроме традиционного полета на малой высоте над гребнями волн, в корпусе со "стелс-обводами" широко использованы композитные и радиопоглощающие материалы. К тому же на конечном участке полета ракета начинает активно маневрировать.

Как работает ракета

Портал Defence Expres подробно рассказал о пути ракеты от момента запуска до попадания в цель. Перед стартом в ракету закладывается инфракрасная сигнатура цели. После отделения твердотопливного ускорителя включается малогабаритный турбореактивный двигатель TRI 40 от французской компании Microturbo (входит в Safran).

Он имеет массу всего в 44 килограммов, однако обеспечивает тягу до 3,3 кН, что позволяет 410-килограммовой Naval Strike Missile разгоняться до 0,9 Маха и лететь до 185 километров.

Специальная инерционная система ракеты использует спутниковую навигацию. Также реализована система отслеживания рельефа местности TERCOM, которая способна отслеживать реальные фото поверхности, сопоставлять их с эталонным изображением и даже корректировать полет, если это нужно.

Стоимость одной NMS составляет примерно 2 миллиона долларов / Фото defence-ua

Такой комплекс технологий позволяет ракете Naval Strike Missile осуществлять полет и над землей, с использованием чувствительной тепловизионной головки самонаведения позволяет уничтожать и наземные цели. Среди прочего ракета способна следовать по установленному маршруту минуя зоны действия ПВО.

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Во время последней фазы полета головка самонаведения "ловит" инфракрасный след цели и сравнивает его с записанными перед запуском данными. После этого происходит момент атаки корабля в районе ватерлинии. За уничтожение цели отвечает 125-кг осколочно-фугасная боевая часть.

Демонстрация противокорабельной ракеты Naval Strike Missile в работе: смотрите видео