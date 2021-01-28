Как нам известно, на встречу нашей галактике Млечный путь движется галактика Андромеда. Газовые ореолы обеих галактик уже столкнулись, хотя первые звезды участники этого космического ДТП начнут сближаться примерно через четыре миллиарда лет. Ученые рассказали, как этот процесс повлияет на системы и космические тела обоих галактик.

Источник: The University of Tokyo

В прошлом подобное наверняка происходило, что заставляет ученых искать следы бывших "аварий". Понимание механики процессов поможет отыскать бывшие столкновения и прогнозировать последствия будущих.

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Что будет происходить при столкновении галактик

Расчетом сценариев поведения галактик при столкновении и после занялись ученые из Токийского университета. Ранее считалось, что столкновения между галактиками обязательно увеличат активность массивных черных дыр в их центрах. Массивные черные дыры (МЧД) обнаружены практически во всех ядрах галактик, так что их поведение при столкновении будет главным фактором процесса.

Японцы решили досконально изучить последствия столкновений галактик с помощью математических моделей на суперкомпьютерах. После уточненного моделирования выяснилось, что в ряде сценариев последствия столкновений галактик могут оказаться кардинально разными.

В одном случае одна из двух сталкивающихся галактик может сдуть материю вокруг МЧД в центре другой галактики и лишить ее питания в виде любой материи, а в другом случае наоборот – "подбросит дров". Как результат, МЧД может либо резко прекратить активность, или быстро ее нарастить. Оба случая астрономы способны увидеть с помощью наблюдений в рентгеновском диапазоне и попытаться найти подтверждение моделям на практике.



Два сценария поведения массивной черной дыры в ядре галактики

Отметим, ученые моделировали лобовое столкновение галактик. Если галактики только касаются при проходе рядом или меньшая влетает в большую, то это заканчивается отрывом части звезд и материи, которые становятся родными в теле чужой галактики. Такие процессы практически не влияют на массивные черные дыры в ядре.

В любом случае, утверждают специалисты, даже лобовое столкновение галактик, которое закончится их слиянием, вряд ли приведет к каким-то звездным катастрофам. Звезды и планеты не будут сталкиваться в массовом и обязательном порядке. Это будет похоже на прохода одного облака сквозь другое. В этом плане нашим потомкам ничего не угрожает.