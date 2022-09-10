Может ли Земля когда-нибудь покинуть нашу Солнечную систему?

Рано или поздно наше Солнце достигнет фазы Красного гиганта, а потом вообще разразится. Все живое на планете не переживет этот момент и авторы научной фантастики уже давно нашли выход из этой ситуации. В их произведениях люди выводят Землю из Солнечной системы, чтобы направиться к новой звезде.

Может ли наша планета действительно покинуть солнечную систему и что с ней будет после этого? На этот вопрос аэрокосмический инженер и преподаватель инженерии космических систем в Университете Глазго в Великобритании Маттео Чериотти ответил Space.com, что такой сценарий крайне "маловероятен".

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Однако как пояснил Чериотти, "маловероятный" не означает "невозможный", и предложил способ, которым это теоретически может быть реализовано.

Земля может быть смещена со своей орбиты под действием массивного межзвездного объекта, который пролетит через межзвездное пространство, войдет в Солнечную систему и пройдет близко к Земле,

– сказал он.

При каких условиях Земля может покинуть орбиту

В результате такого сближения и столкновения Земля и объект обменялись бы энергией и импульсом, и орбита Земли была бы нарушена. Если бы объект был быстрым, массивным и достаточно близким, он мог бы спроектировать Землю на орбиту "бегства", направленную за пределы Солнечной системы.

Тимоти Дэвис, старший преподаватель физики и астрономии Университета Кардиффа в Великобритании, согласился с тем, что Земля теоретически может быть вытеснена из Солнечной системы, и имеет собственную гипотезу относительно того, как это может произойти.

Планеты, в том виде, в каком они есть сейчас, находятся на стабильных орбитах вокруг Солнца. Однако если бы Солнце близко столкнулось с другой звездой, то гравитационное взаимодействие этих тел могло бы нарушить эти орбиты и потенциально привести к выталкиванию Земли из Солнечной системы.

– рассказал Дэвис журналу Live Science.

Однако он отметил, что, хотя такой сценарий возможен, невероятно сомнительно, что это произойдет – по крайней мере, в обозримом будущем, поскольку такие звездные встречи довольно редки.

К примеру, мы знаем, что звезда Gliese 710, как ожидается, подойдет достаточно близко, в астрономических сроках, к Солнцу примерно через миллион лет – но даже этот пролет вряд ли потревожит планеты.

Можно ли использовать Землю как корабль и улететь за пределы Солнечной системы?

Хотя маловероятно, что внешние силы заставят Землю покинуть Солнечную систему в ближайшее время, теоретически интересно, сможет ли человечество построить технику, способную сместить планету до такой степени, что она покинула солнечную систему?

У Дэвиса есть ответ и на этот вопрос.

Энергия, необходимая для того, чтобы сместить Землю с ее орбиты и выбросить из Солнечной системы, столь массивна – эквивалентна взрыву секстильонов (1 с 21 нулем после нее) мегатонных ядерных бомб одновременно. Это кажется невероятным. Как минимум для этого нужны источники энергии, которые человечеству пока неизвестны.

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Что будет с Землей, если она покинет солнечную систему

В таком случае Земля улетит в межзвездное пространство, пока ее не захватит или не поглотит другая звезда или черная дыра. Если бы Земля покинула солнечную систему, это, вероятно, привело бы к уничтожению значительной части жизни на планете, если не всего.

Маловероятно, что осталась бы атмосфера: Глобальный климат Земли очень деликатный из-за тонкого баланса поступающей от Солнца радиации и энергии, рассеивающейся в глубокий космос. Если бы он изменился, температура немедленно и резко изменилась.

Почти вся энергия, используемая живыми организмами Земли, происходит от Солнца, либо непосредственно (например, фотосинтезирующие растения), либо опосредованно (например, травоядные животные, поедающие растения, и мясоядные животные, поедающие травоядных).

По этому сценарию, чем дальше Земля удалялась бы от Солнца, тем ниже ее температура. В конце концов, она бы полностью замерзла. Единственным природным источником тепла остался распад радиоактивных элементов в земной коре, оставшихся со времен формирования Солнечной системы.

Некоторая жизнь может сохраниться, но в конечном счете будет обречена. Некоторые "экстремофилы" (животные/растения, которые могут жить в экстремальных условиях) могут выживать благодаря этой остаточной энергии, но сложная жизнь, скорее всего, полностью исчезнет. Это радиоактивное тепло позволило Земле поддерживать температуру лишь около минус 230 градусов по Цельсию. При таких температурах большая часть атмосферы также замерзнет, оставив Землю мертвым, ледяным миром, мчащимся между звездами.

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Солнечная система обречена на столкновение

В конце концов, в далеком-далеком будущем Солнечная система будет нарушена настолько сильно, что Земля либо будет выбита из нее, либо будет полностью уничтожена.

Ученые прогнозируют, что наша галактика находится на пути к столкновению с Андромедой примерно через 4,5 миллиарда лет. Такое масштабное столкновение миллионов звезд, скорее всего, вызовет серьезные нарушения в работе солнечной системы. Также предполагается, что Солнце в течение следующих 5 миллиардов лет или около того увеличится и поглотит Землю.