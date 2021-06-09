Для того чтобы заглянуть в первые мгновения существования Вселенной, три физика-теоретика из США – Хитоши Мураяма, Джеф Дрор и Николас Рид – обратились к гипотетическим частицам аксионам, которые могли возникнуть в первую секунду существования всего.

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В своей статье, опубликованной в журнале Physical Review D, они описали возможность обнаружения аксионового аналога реликтового излучения, так называемого "космического аксионного фона" (CaB).

Почему ученые обратились к гипотетическому аксиону

Существует множество причин предполагать, что аксионы действительно могли существовать в нашей Вселенной.

Аксион – это универсальное предсказание теории струн, одной из главных кандидатов на теорию квантовой гравитации. Существование аксионов может помочь разгадать тайну сильной СР-проблемы. К тому же аксионы могут оказаться частицами темной материи.

Авторы статьи отмечают, что физики-экспериментаторы, которые применяют все более чувствительные инструменты для поиска темной материи, могут натолкнуться на новые следы аксионов в форме CaB. Но поскольку СаВ обладает теми же свойствами, что и аксион темной материи, есть риск, что сигнал будет проигнорирован как шум.

Мы предлагаем изменить метод современного анализа экспериментальных данных, чтобы получить возможность найти остатки аксионов из ранней Вселенной. Тогда мы сможем узнать о происхождении темной материи, фазовом переходе или расширении ранней Вселенной,

– пояснил Мураяма.

Если с помощью одного из этих инструментов получится найти СаВ, открытие будет двойным. Оно не только подтвердит существование аксионов, но и даст ученым новую частицу из ранней Вселенной. Исследовав происхождение СаВ, ученые смогут узнать о ранее недоступных аспектах эволюции Вселенной.