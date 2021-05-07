Вопреки распространенному мнению, Луна и ее фазы никак не влияют на каждого отдельного человека. Но если предположить, что ее можно разрушить, то при таком сценарии развития событий нас ждет мало приятного. Тогда наш спутник таки начнет воздействовать непосредственно на каждого жителя Земли.

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Разрушенная Луна из фильма "Обливион" / Фото Getwallpapers

Что нужно, чтобы разрушить Луну

Нужно очень много энергии, которой у нас нет. Чтобы разорвать спутник на куски, понадобится множество шахт на его поверхности. Глубина их должна быть несколько сотен километров. После того, как бурение шахт будет завершено, туда нужно будет сбросить около 600 миллиардов мощнейших ядерных бомб.

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Что будет с Землей после разрушения спутника

Представим ситуацию, когда Луна не превратилась в пар и пыль, а раскололась на множество обломков: больших и малых.

Как вы могли понять – мы все умрем.

Обломки, в которые превратилась Луна, начнут курсировать в сторону Земли. Любой из этих кусков, падая на Землю, будет иметь силу удара, равную 1% от силы удара астероида такого размера. Все из-за того, что орбитальная скорость "лунных кусков" будет меньше. Но их будет очень много. Они будут сыпаться с неба и разрушать все вокруг. Кроме того, много кинетической энергии будет передаваться в атмосферу, когда обломки будут в ней сгорать. Из-за этого атмосфера сильно разогреется, и на Земле все будет сожжено. Обломки, которые не упадут на Землю, образуют красивую систему колец, любоваться которой будет некому. Без гравитационного воздействия Луны, которая стабилизирует ось наклона Земли, та начнет сильно колебаться. Через десятки тысяч лет это приведет к тому, что на большей части одного полушария всегда будет день.

Подобная ситуация описана в книге писателя-фантаста Нила Стивенсона "Семиевие".